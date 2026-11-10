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天上掉下來恐非禮物？命理師喊「三星座當心桃花劫」！黃仁勳水瓶上榜
桃花運旺不一定代表感情順利，有時看似突然降臨的緣分，背後卻可能藏著麻煩。命理師小孟老師分享影片，有三個星座要當心桃花劫，遇到熱情示好的人，還是得多一分警覺。最近爆出婚外情風波的輝達執行長黃仁勳，他的星座水瓶座也上榜了。
第三名 天蠍座／真心付出 莫名變第三者
天蠍座重情重義，容易因為一時心軟而付出關心，但要注意別讓善意變成別人利用的機會。有時可能因為太相信對方，導致個人隱私遭到曝光，甚至在不知情的情況下介入別人的感情，莫名背上第三者的罵名。
第二名 射手座／想分手 對方糾纏不休
射手座愛好自由，不喜歡被感情綁得太緊，但若遇上控制慾強、占有慾高的對象，戀愛可能變成壓力。尤其當射手座提出分手時，對方若無法接受，可能出現反覆聯絡、情緒勒索，甚至在社群發文報復性公開私人資訊，建議要好好保護自己。
第一名 水瓶座／以為遇真愛 卻落入金錢陷阱
水瓶座要特別提防帶有目的的桃花，有些人可能刻意展現熱情，取得信任後再提出金錢要求，甚至設下仙人跳或勒索陷阱。尤其剛認識就急著談感情、要求私下見面，或頻頻開口借錢的人，都要提高警覺。不要因為對方甜言蜜語就放下戒心，避免惹上麻煩。
本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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