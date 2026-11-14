殺破狼週運勢／天秤有眾多追求者出現 天蠍投資眼光精準

白羊座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的金星結束逆行，相位良好，與喜歡的人情感發展愉快，兩人有長期交往，甚至有走入婚姻關係的打算。木星與火星合相在戀愛、子女宮位，某些白羊座有懷孕的跡象，或是在此時收養寵物。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，因為想吃某種地方特色美食，當天來回某個城市，滿足了味蕾就回家。某些白羊座會入住高級飯店，暫時遠離一成不變的生活，享受高級設施與美食，好好放鬆一下。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的太陽與水星相位不良，資金入不敷出，需使用信用卡預支一些費用，甚至要預借現金才能生活。有投資習慣的白羊座，目前套牢在高點，資產蒸發許多。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星持續受到水星影響，發現某些朋友老是佔你便宜，會暫時封鎖對方，不想再當盤子。某些白羊座容易在網路跟價值觀、理念不同的人筆戰吵架，很浪費時間，情緒又內耗。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，部門獲得一筆經費，除了正規的使用之外，剩餘的錢會均分給每個同事，自己也是受益者。某些金牛座則是會有許多接外快的機會，多賺一些零用錢。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到在夥伴宮位的水星影響，職場有些碎嘴的人在說你閒話，影響上司或同事對自己的印象，對這些流言蜚語很困擾。某些金牛座不斷需要收拾著隊友的爛攤子，覺得很心煩。

家宅運方面，木星與火星合相在家宅宮位，與鄰居或親人之間經常吵架，見到面跟仇人一樣，覺得在家都無法放鬆。這段時間依然要注意電器、爐火的使用，以及門戶安全。

感情運方面，在感情宮位的太陽與家宅宮位的木星、火星相位不良，情感對象的親人有些行為讓你困擾，兩人常因此吵架，某些金牛座則是夾在親人與伴侶之間兩面難為，從中無法化解。

雙子座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛、娛樂宮位的金星相位良好，與喜歡的人感情更進一步，目前沈浸在幸福中。某些雙子座，把所有的關注力都放在追星上，覺得偶像帶來很多令你愉快的情緒價值。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽與水星相位皆不佳，與同事或客戶溝通不良，甚至會被人質疑你的能力不佳，越是想證明自己的能力，越容易暴露出缺點，這段時間低調一些為佳。

交通運方面，在交通宮位的火星與木星呈現合相，需要經常出外務，每天都有很多行程，感覺舟車勞頓。外出當心與人發生行車糾紛，容易被警察開罰單，這段時間需特別注意交通安全。

健康運方面，太陽與水星齊聚健康宮位，當心著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸系統不適，同時注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不可輕忽。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運佳，金星在家宅宮位結束逆行，相位良好，斷捨離一些不需要的衣物，覺得居住環境清爽很多。某些巨蟹座會計畫與家人一起去旅行，享受與大家團聚的天倫之樂。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的太陽、水星相位不良，與喜歡的人在關係上認知不同，對方希望彼此是開放式的關係，根本是個爛桃花。某些巨蟹座有懷孕的跡象，但胎兒生命力不佳，或是你並不想生小孩，有流產的跡象。

金錢運方面，火星、木星合相在金錢宮位，受到在戀愛、娛樂宮位的太陽影響，與戀愛對象在價值觀上落差太大，戀情可能無法長遠發展。某些巨蟹座不惜傾家蕩產也要獲得偶像的活動門票，但月底可能要吃土了。

工作運方面，在工作宮位的土星與海王星呈現合相，目前的工作不太理想，會發展有關身心靈層面的工作，但即便很努力經營社群媒體，也只能當副業賺零用錢。某些巨蟹座想轉換跑道，卻對於該往哪個領域發展毫無頭緒。

獅子座：

整體運勢

旅遊運佳，在旅遊宮位結束逆行的金星相位良好，會預訂高級的溫泉旅店，享受奢華的料理與設施，好好放鬆身心靈。某些獅子座則選擇搭乘遊輪或是觀光火車，在華麗的空間享受美景。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的天王星與海王星、土星有良好連結，某個朋友給你一個令人深思的提醒，突然如夢初醒，恢復理性。某些獅子座則是與海外的朋友有很多交流的機會。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在家宅宮位的水星影響，與伴侶的家人溝通不良，覺得與對方的家庭三觀不合。某些獅子座則是夾在伴侶與自己的家人之間，兩面難為。

健康運方面，火星與木星齊聚命宮，代謝狀況變差，有發福、浮腫的狀況。體力耗費較大，每天都很疲倦。當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全與件抗狀況。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的金星結束逆行，獲得遲來的報酬，暫時解決了困窘的經濟狀況，手頭有餘裕的金錢可以享受美食，或是消費奢侈的服務，會買些昂貴的禮物好好犒賞自己。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，遇到任何困難，都能想盡辦法克服與化解，危機處理能力受到肯定。某些處女座則是不想受束縛，會從事非典型性質的工作，像是遠端辦公，或是接案生活。

本週須注意的部分

交通運方面，水星與太陽齊聚交通宮位，相位不良，外出容易與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較大，不論走路或搭乘大眾運輸系統，容易遇到不愉快的事件，或是受傷，這段時間需特別注意交通安全。

面試運方面，在面試宮位的水星、太陽相位不良，面試新工作，會覺得整個組織死氣沈沈，主管問的問題很不友善，感覺浪費你時間，即便錄取了，也不想進這樣的機構工作。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，隨著命宮的金星結束逆行，你將對不適合的人清醒過來，而適合的對象則能對未來達成共識。某些天秤座會有許多追求者出現，此時可以多觀察看看，與誰比較合拍。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，因為很想購買某個海外的特殊商品，會以快閃的方式到海外掃貨，滿載而歸。某些天秤座要參加偶像在海外的演唱會，看完演唱會又匆匆地趕回來。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的水星與太陽相位皆不佳，花在吃喝玩樂、交際應酬、人際關係、遊戲課金，追星、寵物健康這些方面的花費太多，生活費用捉襟見肘。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與火星呈現合相，受到太陽的影響，與某些人的價值觀不合，常常勉強自己去配合別人，後來發現他們都是酒肉朋友，只能共享樂，不能共患難。會慢慢篩選掉一些不適合長期往來的人。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，在心靈宮位結束逆行的金星相位良好，與暗戀的對象有許多獨處的機會，內心會有被滋潤的感覺，但對方身份特殊，雙方發展的可能性有限。感情穩定的天蠍座，與喜歡的人很有默契，覺得找到這輩子的靈魂伴侶。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，週年慶因為特殊身份，買到許多物超所值的東西，簡直是賺到。有投資習慣的天蠍座在市場走弱之前已獲利了結，目前正在等更適合的時間進場，投資眼光精準。

本週須注意的部分

健康運方面，水星與太陽齊聚命宮，當心病毒感染，或著涼感冒，引發呼吸系統不適，同時注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不可輕忽，避免過度勞累。

工作運方面，在志業宮位的木星與火星，受到在命宮的太陽影響，工作量過多，每個文件都需要親自檢查校正後，才能推進流程，雖然很想用ＡＩ幫忙工作，但很多問題還是需要自己動手處理才行。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星相位良好，收到許多人餽贈的禮物，都是自己所需要的東西，心情十分愉悅。某些射手座遭遇困難時，有很多貴人伸出援手幫忙，由衷覺得感恩。

感情運方面，在感情宮位的天王星相位良好，遇到十分談得來的同性友人，每天都覺得很愉悅，逐漸發現自己對他的感覺很特別。感情穩定的射手座則是兩人一有好點子時，就付諸行動實行，兩人默契良好，合作無間。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位的木星與火星呈現合相，受到在秘密宮位的太陽影響，在國外睡眠品質不佳，容易認床，或是沒時間好好休息。某些射手座在異地會遇到難以解釋的事件。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到水星的影響，外出特別容易被開罰單，需特別留意交通規則。與人發生行車糾紛的機率較高，不論走路或是搭乘大眾運輸系統，皆需注意安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的金星結束逆行狀態，同時在工作宮位的天王星相位良好，暫時代理主管職，越來越得心應手，許多突發狀況應付得宜，但不久之後你也將離開這個位置。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的木星與火星受到太陽影響，收入透支，需要刷卡支付一些生活費用。有投資習慣的摩羯座，目前套牢在高點，資產大縮水，要等很久，才會回到原來買的水位。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽與水星相位皆不良，幫人先墊的資金，對方會故意忘記，雖然不算是大錢，但被人佔便宜的感覺很差。某些摩羯座則是買東西時遇到態度不佳的店員，花錢受氣。

健康運方面，火星與木星齊聚疾厄宮位，火氣較大，容易長痘痘、生口瘡，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。代謝狀況不佳，盡量少喝酒，不可過勞。這段時間需特別注意人身安全與健康。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的金星，結束逆行狀態，相位良好，會預訂高級的溫泉旅店，除了享受豪華的設施之外，還能品嚐當地特製的料理。某些水瓶座則是會搭乘遊輪或觀光火車，盡情沉浸於美景、放鬆身心。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的天王星相位良好，與喜歡的人不需要天天膩在一起，只是上線打遊戲，就覺得這樣的戀情很愉快。某些水瓶座正在追星，還把追星的資料腦補成同人作品，有許多同好會向你購買。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的太陽受到在夥伴宮位的火星、木星的影響，在職場上有許多表現的機會，容易惹同事或上司眼紅，在背地裡詆毀你。某些水瓶座與合作夥伴理念相左，經常吵架，使得某些問題因此卡關，難以解決。

面試運、考試運方面，在面試、考試宮位的土星與海王星呈現合相，面試新工作會受到各種刁難，覺得專業不受重視。某些參加國家考試或證照測驗的水瓶座，原本準備得相當充分，卻不幸在占分極重的題型上失手，最終遺憾名落孫山。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的金星結束逆行狀態，相位良好，某筆定存到期，獲得一筆利息，足夠讓你吃頓好料犒賞自己。有投資習慣的雙魚座，逢低佈局，標的很快上升，資產翻倍。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與木星合相在工作宮位，雖然很努力工作，工作量不斷增加，收入卻沒有跟著變多，每天都工作過勞，感覺很累。某些雙魚座在不太友善的職場裏工作，辦公室氣氛一直不好，卻無法離職，身心靈都快生病了。

遠行運方面，在遠行宮位的太陽與水星相位不良，遠行在外，水土不服，在旅途中生病，取消許多行程。某些雙魚座到人煙稀少的地方旅行，交通發生預期外的事故，受困在當地，動彈不得。

健康運方面，火星與木星合相在健康宮位，代謝率較差，容易發福，最好少飲酒，作息正常，讓肝臟維持正常運作。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，或是火氣較大，容易長痘痘、嘴破。

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