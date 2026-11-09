獅子座流星雨達高峰 火木星相伴點亮夜空

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

本月夜空將迎來多重天文奇觀！美國國家航空暨太空總署指出，今年將迎來著名的獅子座流星雨極大期，搭配月相條件良好，為夜空觀察帶來絕佳時機。其中，不僅有多場流星雨接力報到，還伴隨著行星近距離相會及超級滿月的降臨，將吸引全球天文愛好者的目光。

獅子座流星雨登場

《每日科學》報導，獅子座流星雨預計於11月17日至18日前後達到高峰，在理想的無光害黑暗天空中，觀星者每小時大約可看見15顆流星劃過天際。專家指出，今年流星雨極大期適逢月落較早的有利條件，使得後半夜至黎明前的黃金觀測時段不受月光干擾。

國際天文機構與專家分析，獅子座流星雨源自坦普爾-塔特爾彗星 (Comet 55P/Tempel-Tuttle) 所留下的塵埃軌跡。雖然沒有大型流星暴的預期，但只要避開城市光害並適當調整夜視能力，公眾仍能欣賞到這場秋冬之交的天文盛宴。

行星近距離相伴

《挪威時日報》報導，今年獅子座流星雨還伴隨著一個額外的亮點，即火星與木星將在獅子座附近出現極為接近的「星體相近」現象。在黎明前的東方晨空，木星展現出耀眼的光芒，而火星則以其獨特的紅潤色澤相伴左右，兩者形成天空中引人注目的雙星組合，為觀星民眾提供豐富的視覺體驗。

儘管從地球視角看去這兩顆行星近在咫尺，但它們在實際太空中仍相距遙遠。天文學者建議，觀星者無需使用望遠鏡，僅憑肉眼即可清晰捕捉這場行星聚會，同時也能順道在獅子座輻射點附近尋找流星的蹤跡。

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