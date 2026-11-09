1109-1115唐綺陽星座運勢週報：金牛工作有貴人 處女有桃花靠近

進入十一月中旬，天氣忽冷忽熱，讓人穿衣服很頭痛。但更頭痛的，恐怕是剛經歷完一波網購大戰，看到結帳數字那一刻的驚嚇。別光顧著心痛，市場的熱錢，其實正在偷偷尋找新出口。這禮拜的整體氣場轉換，特別眷顧那些擁有專精手藝的人。別人的淡季，反而是這些人的收割期。想知道自己是不是這波「初冬回血潮」的指定幸運兒嗎？準備好你的存摺，趕快來揭曉這份最新的財富榜單！

2026-11-09 08:55