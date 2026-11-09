1109-1115「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「展現獨特技能」：財富主動敲門

進入十一月中旬，天氣忽冷忽熱，讓人穿衣服很頭痛。但更頭痛的，恐怕是剛經歷完一波網購大戰，看到結帳數字那一刻的驚嚇。別光顧著心痛，市場的熱錢，其實正在偷偷尋找新出口。這禮拜的整體氣場轉換，特別眷顧那些擁有專精手藝的人。別人的淡季，反而是這些人的收割期。想知道自己是不是這波「初冬回血潮」的指定幸運兒嗎？準備好你的存摺，趕快來揭曉這份最新的財富榜單！

TOP 5：血型AB型 + 生肖屬龍

本週AB型屬龍的朋友，你們的敏銳度極高，本週容易抓住市場的隱形需求。埋首於細密織線間的「古董地毯修復師」，你精準的對色與編織手法，讓百年地毯重現風華。買家為了確保未來的優先委託權，主動提出支付高額的年度保固費；拿著小鑷子與潤滑油的「客製化機械鍵盤組裝師」，你調校出來的清脆打字音，在科技圈大受歡迎。幾家新創公司的福委會，直接下訂上百把作為員工福利；在溫控室裡小心呵護的「珍稀食用菌菇培育員」，你成功種出的特殊香氣品種，剛好迎上冬季進補熱潮。連鎖頂級鍋物品牌，親自登門與你談妥了全台獨家供應權。這組的朋友，專注於冷門領域的鑽研，市場絕對會給你豐厚回報。建議出門前，對著鏡子深呼吸三次，讓你沉澱心境，在關鍵談判時展現最從容的自信。

TOP 4：血型O型 + 生肖屬鼠

本週O型屬鼠的朋友，只要穩紮穩打，自然會吸引識貨的伯樂。待在粉塵室裡細心打磨的「手工衝浪板削板師」，你為職業選手量身打造的專屬板型，成功幫對方駕馭了驚險的巨浪。知名極限運動品牌看中你的工藝，直接捧著現金來談聯名合作；拿著滴管精準拿捏比例的「鋼筆墨水調色師」，你獨創的冬季漸層色系，在文具社團引起廣大迴響。百貨公司的文創專櫃，立刻空出最好的黃金位置邀請你進駐；踩著鷹架仔細拼貼的「彩繪玻璃窗花修護師」，你讓老教堂的光影，重新灑落出神聖的美感。地方旅遊局大為讚賞，直接把你列入明年度重要地標的修繕總負責人。這組的朋友，將美學與實用結合，就是你最強大的變現武器。建議在手腕內側塗一點無香料的護手霜。象徵著雙手充滿創造力，輕鬆把財富緊緊抓牢。

TOP 3 血型A型 + 生肖屬雞

本週A型屬雞的朋友，你們近期的專業形象極度亮眼，將為你帶來可觀的進帳。拿著皮尺仔細丈量腿型的「馬術專用長靴訂製師」，你完美貼合的剪裁，讓騎手在馬背上更加靈活。頂級馬術俱樂部的會員，紛紛指定找你量身訂做；守在發酵箱前記錄數據的「天然酵母培育顧問」，你調配出的獨家液種，解決了連鎖烘焙坊的麵包老化問題。業績跟著翻倍的老闆，直接提出技術入股的邀請，讓你晉升為品牌合夥人；坐在鋼琴前輕柔彈奏的「專屬安睡搖籃曲作曲家」，你為新生兒量身打造的放鬆旋律，在媽媽群組裡廣為流傳。許多月子中心為了提升服務質感，紛紛向你購買商業播放版權。這組的朋友，你的用心與體貼，正是客戶願意掏錢的最大關鍵。建議把錢包裡的紙鈔，按照面額大小整理整齊。順暢的金錢動線，能幫你迎來更平穩的財氣。

TOP 2：血型B型 + 生肖屬蛇

本週B型屬蛇的朋友，只要敢於展現獨特技能，財富就會主動敲門。拿著扳手調整輪軸的「寵物輪椅輔具工程師」，你精心設計的輕量化支架，讓癱瘓的老狗重新跑起來。大型動物醫院的院長看到成效，直接向你下訂一整批院內公用的復健車；戴著耳機仔細糾正發音的「方言聲優指導員」，你生動又道地的教學，讓一部本土動畫的配音質感大升級。這部作品不僅獲獎，投資方更豪爽地發了一筆分紅大紅包給你；在木桶前感受溫度變化的「手工味噌釀造職人」，你堅持古法釀製的濃郁甘甜，吸引了美食節目的特別專訪。節目播出後引發搶購熱潮，海外貿易商更主動聯絡洽談出口業務。這組的朋友，深耕別人忽視的細節，就能創造屬於自己的財富藍海。建議在隨身鑰匙圈上，掛一個小巧的木質配件。溫潤的木頭觸感，能幫你在忙碌中保持冷靜的判斷力。

TOP 1：血型A型 + 生肖屬兔

本週A型屬兔的朋友，你們近期的溝通能力，只要一開口談合作，幾乎沒有拿不下來的案子。拿著竹條與抗撕裂布的「特技風箏手工藝師」，你設計的特殊流體造型，在國際風箏節上備受矚目。大型主題樂園看中其吸睛效果，重金委託你打造一系列的節慶展演道具；穿著厚重防護服在火爐前敲打的「歷史盔甲復刻鍛造師」，你完美還原的細節，在歷史道具展上奪得金獎。海外私人博物館主動聯繫，以極高的天花板價格將作品買下作為永久館藏；雙手沾滿泥漿專注拉胚的「頂級餐廳專用食器陶藝師」，你富有禪意的釉色，完美襯托了米其林主廚的招牌菜。幾位慕名而來的老饕，為了收藏同款餐具，直接向你的工作室下了鉅額的訂製單。這組的朋友，現在是你們展現實力的最佳時機，大膽去爭取豐厚的條件吧。建議在辦公桌或工作室的角落，點一盞暖黃色的小夜燈。溫暖的光源能幫你聚攏財氣，點亮每一個賺錢的靈感。

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