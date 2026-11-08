聽新聞
0:00 / 0:00

4星座女天生富貴命！金牛、獅子上榜 年紀越大越有錢

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》運勢專欄指出，金牛座、天秤座、獅子座及摩羯座的女性，天生具備累積財富的特質，到了中年以後，財務狀況有望越來越穩定。圖／AI生成
《搜狐網》運勢專欄指出，金牛座、天秤座、獅子座及摩羯座的女性，天生具備累積財富的特質，到了中年以後，財務狀況有望越來越穩定。圖／AI生成

有些人年輕時經濟條件普通，隨著年齡增長，卻越來越有錢！《搜狐網運勢專欄指出金牛座、天秤座、獅子座及摩羯座的女性，天生具備累積財富的特質，不僅有賺錢的能力，也懂得經營生活，到了中年以後，財務狀況有望越來越穩定，享受不愁吃穿的生活。

金牛座：精打細算 越年長越有錢

金牛女重視經濟安全感，不愛為了面子亂花錢，更不容易被一夜致富的故事誘惑。她們做事有耐心，願意長期累積專業能力，即使年輕時收入不高，也能靠穩定工作及理財逐漸存下積蓄。

到了中年，過去累積的財富與經驗開始發揮作用，生活越來越寬裕。

天秤座：人脈變錢脈 貴人帶來機會

天秤女最大的優勢是人緣好、擅長溝通，容易獲得他人信任，在商業、管理、傳媒及服務業尤其吃香。她們懂得經營人際關係，也能從合作中發現賺錢機會，隨著年齡增長，人脈逐漸轉化為事業資源。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

不過，仍要避免因不好意思拒絕，而承擔不必要的金錢責任。

獅子座：事業心強 靠實力賺大錢

獅子女天生自信、不甘平庸，喜歡掌握人生主導權，在管理、業務及經營領域容易發揮領導才能。她們敢衝敢拚，也願意承擔責任，有機會靠事業成就提高收入。

不過，獅子女有時愛面子、重視生活品質，若能減少衝動消費，將賺來的錢妥善規劃，財富就有望越滾越多。

摩羯座：大器晚成 中年後享清福

摩羯女屬於先苦後甘的類型，年輕時可能為工作與家庭承擔不少壓力，但她們目標明確、責任感強，即使起點不高，也願意一步步累積實力。她們尤其重視長期規劃與風險控制，不輕易追逐短期獲利。

隨著事業經驗與存款增加，中年後有望迎來收穫期，逐漸擺脫經濟壓力，享受安穩生活。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

獅子 星座 金牛座 獅子座 運勢 搜狐網

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

11月財運悄悄起飛！看似木訥其實精明過人 4星座默默賺大錢

天生自帶強運！「4星座」命好旺到擋不住 靠實力讓日子越過越富足

4生肖自帶貴人運「靠人脈發家」！社交圈藏機會 愛情財富雙豐收

戶頭數字UP！11月星座財運TOP5 獅子有意外財、天蠍獲實質回報

相關新聞

4星座女天生富貴命！金牛、獅子上榜 年紀越大越有錢

有些人年輕時經濟條件普通，隨著年齡增長，卻越來越有錢！《搜狐網》運勢專欄指出，金牛座、天秤座、獅子座及摩羯座的女性，天生具備累積財富的特質，不僅有賺錢的能力，也懂得經營生活，到了中年以後，財務狀況有望越來越穩定，享受不愁吃穿的生活。

三大鬼節之一「寒衣節」 命理師揭傳統習俗：別忘記這件事

提到傳統三大鬼節，多數民眾熟悉清明節與中元節，卻鮮少聽過農曆十月初一「寒衣節」，即將在11/9登場。命理專家柯柏成近日在臉書發文指出，農曆十月初一的寒衣節，又稱「十月朝」，古代與清明、中元並列三大鬼節，主要習俗是祭祀祖先、為亡者送上禦寒衣物，象徵後代對已故親人的思念與牽掛。他也建議，現代人可以透過捐贈冬衣，延續節日關懷他人的精神。

2026年底前有望翻身！小孟老師點名3生肖 屬龍拚升官加薪

2026年進入最後不到兩個月，不少人期待能在年底前迎來好運。命理專家小孟老師近日透過影片分享，生肖屬龍、虎、狗的民眾，年底前有機會迎來運勢轉機，其中屬龍者被列為第一名，事業方面有望獲得升遷、加薪機會；屬虎者則被看好投資運勢，屬狗者有機會逐漸走出困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。