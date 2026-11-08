4星座女天生富貴命！金牛、獅子上榜 年紀越大越有錢

有些人年輕時經濟條件普通，隨著年齡增長，卻越來越有錢！《搜狐網》運勢專欄指出，金牛座、天秤座、獅子座及摩羯座的女性，天生具備累積財富的特質，不僅有賺錢的能力，也懂得經營生活，到了中年以後，財務狀況有望越來越穩定，享受不愁吃穿的生活。

金牛座：精打細算 越年長越有錢

金牛女重視經濟安全感，不愛為了面子亂花錢，更不容易被一夜致富的故事誘惑。她們做事有耐心，願意長期累積專業能力，即使年輕時收入不高，也能靠穩定工作及理財逐漸存下積蓄。

到了中年，過去累積的財富與經驗開始發揮作用，生活越來越寬裕。

天秤座：人脈變錢脈 貴人帶來機會

天秤女最大的優勢是人緣好、擅長溝通，容易獲得他人信任，在商業、管理、傳媒及服務業尤其吃香。她們懂得經營人際關係，也能從合作中發現賺錢機會，隨著年齡增長，人脈逐漸轉化為事業資源。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

不過，仍要避免因不好意思拒絕，而承擔不必要的金錢責任。

獅子座：事業心強 靠實力賺大錢

獅子女天生自信、不甘平庸，喜歡掌握人生主導權，在管理、業務及經營領域容易發揮領導才能。她們敢衝敢拚，也願意承擔責任，有機會靠事業成就提高收入。

不過，獅子女有時愛面子、重視生活品質，若能減少衝動消費，將賺來的錢妥善規劃，財富就有望越滾越多。

摩羯座：大器晚成 中年後享清福

摩羯女屬於先苦後甘的類型，年輕時可能為工作與家庭承擔不少壓力，但她們目標明確、責任感強，即使起點不高，也願意一步步累積實力。她們尤其重視長期規劃與風險控制，不輕易追逐短期獲利。

隨著事業經驗與存款增加，中年後有望迎來收穫期，逐漸擺脫經濟壓力，享受安穩生活。

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