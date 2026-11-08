三大鬼節之一「寒衣節」 命理師揭傳統習俗：別忘記這件事

提到傳統三大鬼節，多數民眾熟悉清明節與中元節，卻鮮少聽過農曆十月初一「寒衣節」。命理專家柯柏成近日在臉書發文指出，農曆十月初一的寒衣節，又稱「十月朝」，古代與清明、中元並列三大鬼節，主要習俗是祭祀祖先、為亡者送上禦寒衣物，象徵後代對已故親人的思念與牽掛。他也建議，現代人可以透過捐贈冬衣，延續節日關懷他人的精神。

柯柏成表示，寒衣節的起源與古人入冬添衣的生活習慣有關。《詩經．豳風．七月》記載「七月流火，九月授衣」，反映古人依照季節變化準備禦寒衣物；《禮記．月令》也有「是月也，天子始裘」的記載，說明入冬換衣在古代是重要的生活大事，而十月初一祭祖、送寒衣的習俗，則是在後來逐漸形成。

民間也將寒衣節與孟姜女千里尋夫的故事連結，相傳孟姜女因擔心丈夫在外服役受寒，帶著冬衣前往尋找，卻得知丈夫已經過世。柯柏成指出，這雖然屬於民間傳說，卻讓送寒衣的習俗增添思念親人、不忍親人受苦的情感意義。

至於傳統祭祀方式，柯柏成引用明代《帝京景物略》記載，古人會以五色紙裁製男女衣物，透過祭拜、焚化紙衣，象徵為亡者送去冬衣，部分地區也會祭祀無人供奉的亡魂。不過，各地習俗不盡相同，民眾依照家族原有的祭祖方式表達心意即可，不必刻意增加繁複儀式。

柯柏成認為，寒衣節的精神也能融入現代生活，尤其適合趁著換季整理衣櫃，將保存良好、不再穿著的外套及毛衣捐給需要的人。他提醒，捐贈前應先清洗、晾乾衣物，確認沒有發霉、破損，並事先詢問收受單位的實際需求，避免將不適合穿著的舊衣當成愛心物資。

此外，他也建議民眾關心身邊的獨居長輩或生活困難家庭，詢問是否需要冬衣、棉被，同時別忘記問候仍在世的父母與親人。柯柏成強調，寒衣節最值得保留的並非繁複儀式，而是惦記親人是否受寒的心意，即使傳統節日逐漸被淡忘，這份關懷仍能透過日常行動延續。

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