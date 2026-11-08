2026年底前有望翻身！小孟老師點名3生肖 屬龍拚升官加薪

2026年進入最後不到兩個月，不少人期待能在年底前迎來好運。命理專家小孟老師近日透過影片分享，生肖屬龍、虎、狗的民眾，年底前有機會迎來運勢轉機，其中屬龍者被列為第一名，事業方面有望獲得升遷、加薪機會；屬虎者則被看好投資運勢，屬狗者有機會逐漸走出困境。

第三名：生肖狗

小孟老師表示，屬狗的民眾若近期正面臨生活或工作上的難關，年底前有望逐漸突破困境，即使過程辛苦，仍有機會一一克服挑戰。他也認為，屬狗者的努力可能開始受到他人注意，迎來表現自己的機會。

第二名：生肖虎

屬虎者的運勢則與投資有關。小孟老師指出，如果近期投資市場出現回檔，屬虎的民眾可能有機會找到適合的投資標的，並提到可考慮逢低加碼，提醒不必過度恐慌或焦慮。不過，投資仍有風險，實際操作應依個人財務狀況及市場資訊審慎評估，不能單憑生肖運勢作為決策依據。

第一名：生肖龍

排名第一的是生肖龍。小孟老師表示，屬龍者若近期遇到人際摩擦，或與過去不合的人有所競爭，年底前有望逐漸取得優勢。至於希望在職場更進一步的民眾，他也建議可以找機會與主管討論升遷、調薪等議題，或許有機會獲得好消息。

小孟老師透過影片分享上述3個生肖的年底運勢，提供民眾參考。由於生肖運勢屬於民俗命理說法，並無科學證據能證實特定生肖一定會轉運，實際工作發展、投資成果及人際關係仍受到個人條件與環境等因素影響。

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