快訊

日本中部5.7地震釀27傷！震央位南海海槽震源區 氣象廳回應

高雄鳥松鐵皮工廠火警全面燃燒屋頂燒塌 屋主17歲和19歲兒葬生火窟

黃仁勳風波連環爆！輝達晶片銷中疑點重重 紐時查訪驚見空殼公司

聽新聞
0:00 / 0:00

2026年底前有望翻身！小孟老師點名3生肖 屬龍拚升官加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
小孟老師指出，生肖龍年底前事業運勢受到看好，有機會爭取升遷或加薪。圖／AI 生成
小孟老師指出，生肖龍年底前事業運勢受到看好，有機會爭取升遷或加薪。圖／AI 生成

2026年進入最後不到兩個月，不少人期待能在年底前迎來好運。命理專家小孟老師近日透過影片分享，生肖屬龍、虎、狗的民眾，年底前有機會迎來運勢轉機，其中屬龍者被列為第一名，事業方面有望獲得升遷、加薪機會；屬虎者則被看好投資運勢，屬狗者有機會逐漸走出困境。

第三名：生肖狗

小孟老師表示，屬狗的民眾若近期正面臨生活或工作上的難關，年底前有望逐漸突破困境，即使過程辛苦，仍有機會一一克服挑戰。他也認為，屬狗者的努力可能開始受到他人注意，迎來表現自己的機會。

第二名：生肖虎

屬虎者的運勢則與投資有關。小孟老師指出，如果近期投資市場出現回檔，屬虎的民眾可能有機會找到適合的投資標的，並提到可考慮逢低加碼，提醒不必過度恐慌或焦慮。不過，投資仍有風險，實際操作應依個人財務狀況及市場資訊審慎評估，不能單憑生肖運勢作為決策依據。

第一名：生肖龍

排名第一的是生肖龍。小孟老師表示，屬龍者若近期遇到人際摩擦，或與過去不合的人有所競爭，年底前有望逐漸取得優勢。至於希望在職場更進一步的民眾，他也建議可以找機會與主管討論升遷、調薪等議題，或許有機會獲得好消息。

小孟老師透過影片分享上述3個生肖的年底運勢，提供民眾參考。由於生肖運勢屬於民俗命理說法，並無科學證據能證實特定生肖一定會轉運，實際工作發展、投資成果及人際關係仍受到個人條件與環境等因素影響。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 加薪 老師 運勢

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

年底將近4生肖明年可以「徹底翻身」 屬狗有望累積大筆資產

立冬旺運來了！命理師揭「5大聚勢生肖」有望一路高飛

4生肖自帶貴人運「靠人脈發家」！社交圈藏機會 愛情財富雙豐收

立冬運勢出爐！5生肖迎貴人財運，屬兔奪冠、屬虎才華有望變現

相關新聞

全球最佳行李運送？輸送帶金屬板掀起脫軌、大量垃圾暴露 桃機回應了

桃園國際機場接連2年榮獲Skytrax「全球最佳行李運送機場」首獎，但昨日被直擊行李轉盤發生嚴重故障事件，輸送帶金屬板當場掀起並脫軌，導致設備停擺，掀起的輸送帶下還露出大量垃圾及汙垢。對此，桃機公司表示，初步調查是因行李綁帶脫落，捲入行李轉盤輸送軌道導致，已於1小時內修復並恢復正常運作。

左耳聽損仍考上台大醫學系 20歲小耳症青年拉琴追夢

先天左耳發育不全、聽力受損，20歲的蕭宇鴻從小飽受異樣眼光，甚至因聽不清楚老師說話，被誤認為上課不專心，但他沒有因此放棄夢想，不僅考上台灣大學醫學系，更苦練小提琴十多年，今天在羅慧夫顱顏基金會頒獎典禮上，以琴聲鼓勵其他顱顏孩子勇敢追夢。

立冬後手腳冰冷？醫：小心穿錯衣服冰冷持續 這「三處」保暖才是關鍵

立冬剛過，時序已進入冬季，許多人開始拿出厚外套、圍巾及保暖衣物，但明明身上穿得很暖，手指、腳趾卻還是冰冷，甚至出現肩頸僵硬、腰部緊繃等不適。初鳴堂中醫診所中醫師徐瑋憶說，冬季保暖不是穿得愈厚愈好，而是要懂得保護身體容易散失熱量的部位，尤其頸部、腹部與腰部，以及腳踝。如果保暖方式不正確，身體長時間處於低溫環境，可能影響末梢血液循環，讓手腳冰冷及肌肉緊繃的情況更加明顯。

入秋最強冷空氣今晚報到 氣象署：全台有感降溫北部、宜蘭降10度以上

入秋最強冷空氣今晚報到，全台都有感降溫。中央氣象署預報員王品翔上午指出，今晚起東北季風增強，這波比較強，是入秋來最有感的一波，一直影響到周三，主要反應在溫度，北部及宜蘭涼意明顯，降幅達10度或10度以上，中南部也有感降溫。

2026年底前有望翻身！小孟老師點名3生肖 屬龍拚升官加薪

2026年進入最後不到兩個月，不少人期待能在年底前迎來好運。命理專家小孟老師近日透過影片分享，生肖屬龍、虎、狗的民眾，年底前有機會迎來運勢轉機，其中屬龍者被列為第一名，事業方面有望獲得升遷、加薪機會；屬虎者則被看好投資運勢，屬狗者有機會逐漸走出困境。

阿里山鐵道和澳洲藍山共同的工程密碼 「之字形」鐵路特展登場解謎

去年12月，澳洲之字形鐵路與阿里山森林鐵路締結為姊妹鐵路，「遺產鐵道故事－之字共鳴台澳特展」7日在澳洲新南威爾斯州藍山之字形鐵路（Zig Zag Railway）揭幕。兩條歷史鐵路雖身處不同地理環境，卻同樣運用巧妙的「之字形」工程技術克服險峻山脈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。