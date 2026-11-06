聽新聞
0:00 / 0:00
女性取名藏禁忌！命理老師點名10個字：恐剋夫剋子、晚年孤獨
姓名學中，名字被認為與個人運勢有關。命理老師江伯樂近日分享女性取名禁忌，指出有些字雖然字形優美、寓意浪漫，卻帶有冷傲、孤獨淒涼之意，用之易有剋夫剋子、晚年孤獨，或美好事物稍縱即逝的意象，包括「梅、雪、貞、霜、亭、枝、月、寒、霞、露」等10個字。
江伯樂在臉書分享女性取名禁忌，他舉例說明「梅」象徵堅毅，卻始終身處風雪之中；「雪」帶有冰冷、易消逝的意象；「貞」恪守正道而堅忍不拔，但與人間相悖；「霜」則因字義寒冷，容易讓人聯想到孤寂；「亭」有春暖秋寂、由盛轉衰的寓意；「枝」則因細枝容易折斷，被認為象徵脆弱。
另外，「月」高掛天邊，帶有孤獨遙遠之意，也有盈虧變化；「寒」象徵冷冽，暗喻人生興衰；「霞」日落時方現美色，卻只存黃昏景；「露」則是朝生暮散，難以長久留存。
江伯樂認為，這些字雖然用於人名相當優美，卻寓意不佳，因此自己也不會選用。江伯樂表示，人雖然終有興衰，春會來也會冬至，這是自然的道理，但人活在世上，總希望人生四季如春，「沒有什麼壞事，就是好命」。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。