女性取名藏禁忌！命理老師點名10個字：恐剋夫剋子、晚年孤獨

姓名學中，名字被認為與個人運勢有關。命理老師江伯樂近日分享女性取名禁忌，指出有些字雖然字形優美、寓意浪漫，卻帶有冷傲、孤獨淒涼之意，用之易有剋夫剋子、晚年孤獨，或美好事物稍縱即逝的意象，包括「梅、雪、貞、霜、亭、枝、月、寒、霞、露」等10個字。

江伯樂在臉書分享女性取名禁忌，他舉例說明「梅」象徵堅毅，卻始終身處風雪之中；「雪」帶有冰冷、易消逝的意象；「貞」恪守正道而堅忍不拔，但與人間相悖；「霜」則因字義寒冷，容易讓人聯想到孤寂；「亭」有春暖秋寂、由盛轉衰的寓意；「枝」則因細枝容易折斷，被認為象徵脆弱。

另外，「月」高掛天邊，帶有孤獨遙遠之意，也有盈虧變化；「寒」象徵冷冽，暗喻人生興衰；「霞」日落時方現美色，卻只存黃昏景；「露」則是朝生暮散，難以長久留存。

江伯樂認為，這些字雖然用於人名相當優美，卻寓意不佳，因此自己也不會選用。江伯樂表示，人雖然終有興衰，春會來也會冬至，這是自然的道理，但人活在世上，總希望人生四季如春，「沒有什麼壞事，就是好命」。

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