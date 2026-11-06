立冬旺運來了！命理師揭「5大聚勢生肖」有望一路高飛

本周六(11/7)就是立冬了，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，2026立冬是表面平靜，暗地湧動，建議守住本金、不為面子花錢、不因舊情失去原則，也不因朋友一句話就貿然投資。立冬節氣獨厚兔、虎、牛、龍、馬等生肖，邱彥龍老師說，真正的差距從現在起拉開，上述5大聚勢生肖將吸走資源、貴人與機會。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(11/07至11/22) 12生肖運勢：

Top1： 兔

屬兔的朋友，未來16天，家庭、房屋、土地、居住環境、家族資源與長期資產規畫，將成為生活中的重要主題，可能突然想買房、換屋、裝修或者重新安排家庭財務，也有人會發現，真正值得經營的財富機會，其實就在自己已經擁有的資源當中。

財運：

在房產、土地、居家服務、家庭企業與長期資產配置上較有發展空間，若從事建築、裝潢、室內設計、房屋仲介、家具或家庭相關產業者，容易遇到新的需求，但要注意，資產規模增加不代表現金流一定改善，尤其大型支出、房貸與共同投資，都應事先計算負擔能力。

事業：

適合建立事業基礎、改善管理制度、重新安排人力與整合既有資源，可能因家庭事務而重新調整工作方向，真正的優勢，不是什麼都要自己完成，而是懂得讓現有資源發揮更大效益。

感情：

有伴者適合討論同居、婚姻、房屋與家庭責任；單身者可能透過熟人、家族聚會或生活圈認識對象，但要注意，不要讓父母、親友的意見完全取代自己的感情判斷。

健康：

注意心血管、背部、眼睛、睡眠與情緒壓力，尤其不要因家庭責任而長期過勞。

建議：不要只追求資產增加，更要確認資產能否帶來穩定生活，真正的財富，是讓自己未來有更多選擇，而不是承擔更多無法控制的壓力。

Top2： 虎

屬虎的朋友在立冬期間，創意、作品、感情生活、娛樂、教育、個人魅力與副業機會相對活躍，過去曾經投入時間經營的興趣或專業，可能開始出現新的商業價值，可能突然找回創作靈感或原本沒有受到重視的作品，現在反而更符合市場需求。

財運：

創意財包含作品、教學、美容、設計、藝術、娛樂、行銷與自媒體副業值得期待，適合重新包裝舊產品、改善品牌形象或推出新服務，但要注意，市場反應熱烈不代表一定能長期獲利，尤其娛樂消費與高風險投資，仍應控制預算。

事業：

適合發表作品、建立個人品牌、開設課程、調整商品定位與經營忠實客群，優勢是能吸引別人的目光，但也要懂得把注意力轉化成實際收入，與其追求每個人都喜歡你的產品，不如找到真正願意持續支持你的客戶。

感情：

桃花相對活躍，單身者容易遇到有魅力、重視生活品味或藝術氣質的人，舊愛、舊識也可能重新出現，而有伴者適合安排約會與共同活動，但不要因為一時心動，就忽略過去尚未解決的問題。

健康：

注意腸胃、皮膚、睡眠、腰部及過度娛樂造成的疲累。

建議：不要只是展示自己有多厲害，而要讓別人理解你的能力到底能替他們解決什麼問題，真正能持續賺錢的才華，必須同時具有市場價值。

Top3： 牛

屬牛的朋友，工作、客戶、服務、健康與專業能力成為主要焦點，這段時間可能比平常忙碌，但也容易因細心、責任感與處理問題的能力而受到肯定，可能重新接到舊客戶聯絡，或者原本停滯的案件開始有新的進展。

財運：

正財、專業財、顧問財與服務收入有發展空間，適合重新調整收費、改善服務內容、提高工作效率，但要注意，接到更多案件不代表一定賺得更多，如果成本、工時與修改次數沒有控制好，最後可能只是讓自己更累。

事業：

適合建立制度、重新整理工作流程、處理舊問題與改善客戶關係，可能被賦予更重要的任務，但不要因為想證明能力，就承擔所有人的責任，真正的專業，不是永遠替別人收拾問題，而是能建立讓問題不再發生的方法。

感情：

單身者可能在工作場合或日常生活中遇到務實可靠的人，而有伴者要注意，工作繁忙可能影響相處品質，不要把耐心全部留給客戶，回家卻只剩疲累與不耐煩。

健康：

注意腸胃、泌尿、皮膚、肩頸、睡眠與過勞，若已有持續不適，應及早就醫。

建議：

重新檢查自己的時間價值，真正的身價提升，不是每天工作更久，而是讓每一份努力都能產生更合理、更長久的回報。

Top4： 龍

屬龍的朋友在立冬期間，溝通、學習、資訊、短期合作、家庭與生活安排容易出現新的變化，你可能因為一通電話、一則訊息或朋友介紹，重新連結重要資源，這段時間的機會不一定很大，但有可能成為未來長期合作的起點。

財運：

業務、教學、網路、媒體、仲介、物流、顧問與知識型收入較有機會，可能因家人介紹或熟人推薦而得到新客戶，但要注意，越是熟悉的人，越要把金錢條件講清楚，避免因為不好意思談錢，最後反而傷害感情。

事業：

適合學習新工具、拓展客戶、整理文案、改善溝通方式與建立新的合作管道，你的優勢是能理解別人的需求，但承諾之前要先確認自己能否完成，不要為了爭取訂單而過度保證。

感情：

單身者可能透過朋友、網路、學習場合或熟悉生活圈認識對象，而有伴者適合討論組成家庭、未來生活與共同安排，但要注意，說話方式往往比事情本身更容易影響感情。

健康：

注意胃部、呼吸道、肩頸、睡眠及交通安全。

建議：真正有價值的人脈，不是你認識多少人，而是彼此能否建立信任、解決問題並持續合作，把資訊轉化成行動，才是真正的優勢。

Top5：馬

屬馬的朋友在立冬期間，個人形象、生活方式、工作定位與自我價值容易出現新的變化，可能突然想改變工作模式、學習新技能，甚至重新思考自己未來想過什麼樣的生活。容易出現新的想法，但不代表所有改變都需要立即執行。

財運：

科技、網路、數位服務、個人品牌與新型態收入可能帶來機會，可能因學習新工具而改善工作效率，但不適合因為看到別人成功，就立刻投入大筆資金，尤其陌生投資與短期熱門題材，仍需謹慎。

事業：

適合重新定位專業、改善服務方式與測試新市場，如果過去的工作模式已經無法滿足需求，可以先從小規模調整開始，真正成熟的轉型，不是一次推翻所有基礎，而是逐步建立新的競爭力。

感情：

單身者可能遇到思想獨立、個性特別的人；有伴者則容易重新思考彼此的生活節奏與未來方向，不要為了維持表面穩定，長期忽略自己的需求。

健康：

注意喉嚨、頸部、肩頸、睡眠與神經疲勞。

建議：

改變不是否定過去，而是讓過去累積的能力產生新的價值，先建立新選擇，再決定是否離開舊環境，會比衝動行動更有利。

Top6：雞

屬雞的朋友在立冬期間，事業、名聲、職位、主管關係與長期目標逐漸成為重要焦點，可能接觸新的工作機會或開始思考是否應該轉換跑道，這段時間的重點不只是眼前能賺多少，而是未來幾年能否建立更高的競爭力。

財運：

在專業收入、管理、科技、平台與長期合作方面有發展空間，但不宜為了追求短期成就而過度擴張，尤其創業，包含設備與人員成本，都必須事先評估。

事業：

適合學習新技術、建立專業形象、調整工作模式與重新安排長期目標。可能得到主管注意或遇到組織變動，真正有遠見的人，不會只依賴過去的成功，而會持續培養市場需要的新能力。

感情：

工作壓力容易影響相處，單身者可能被有思想、有能力的人吸引；有伴者要避免只談自己的事業理想，卻忽略對方的現實需求。

健康：

注意循環、腳踝、睡眠與精神疲勞。

建議：

不要只問現在有什麼，而要思考未來市場需要什麼，真正的職涯安全感，是即使環境改變，你仍然具備被需要的能力。

Top7： 豬

屬豬的朋友在立冬期間，投資、保險、稅務、借貸、共同資產與合作分潤成為重要課題，可能遇到新的合作提案或開始重新整理自己的財務結構。這段時間容易接觸到具有資源或專業能力的人，但不代表所有合作都值得投入。

財運：

有機會進行資產整合、財務規劃或洽談合作分潤與專業服務，但涉及借貸、擔保、槓桿投資與共同出資時，應先確認最壞情況，不要因為對方有背景、有資源，就認為投資一定安全。

事業：

適合處理保險、稅務、法律、合約與長期資源配置，從事金融、顧問、資產管理與跨境服務者，可能接觸新的案件，但越是金額龐大的合作，越需要確認付款條件與履約能力。

感情：

有伴者可能討論共同帳戶、房屋、家庭責任與未來支出；單身者可能遇到見識廣、背景不同的人，但要注意雙方對金錢與承諾的看法是否一致。

健康：

注意肝膽、腰部、筋骨、睡眠與壓力。

建議：

不要只問能賺多少，更要問如果判斷錯誤，自己能否承受得起，真正高明的財務安排，是在追求成長的同時，也保留退路。

Top8：鼠

屬鼠的朋友在立冬期間，合作、客戶、伴侶、契約與人際界線成為重要主題，可能重新接觸過去的合作對象或開始發現某些關係需要重新調整，這段時間不一定缺少機會，真正需要注意的是合作品質。

財運：

客戶財、合作財、業務財與專業服務收入仍有發展空間，但不宜只靠口頭承諾，尤其付款、分潤、退款與工作責任，都應事先確認。

事業：

適合重新談判、整理合約與改善合作模式，你可能發現有些人看似提供很多機會，實際上卻不願承擔相對應的責任，真正值得合作的人，不會害怕把條件說清楚。

感情：

單身者可能遇到個性鮮明、具有吸引力的人，但不要只看表面條件；有伴者容易討論承諾、信任與未來安排。避免用試探、冷戰或翻舊帳的方式來確認對方是否在乎自己。

健康：

注意泌尿、睡眠、肩頸與情緒壓力。

建議：

好的關係不是永遠沒有衝突，而是雙方願意面對問題，能把責任與利益談清楚的合作，才更有機會長久。

Top9：蛇

屬蛇的朋友在立冬期間，收入、支出、財務安全感與個人能力成為重要課題，可能開始思考如何增加收入或發現某些長期支出正在影響自己的存款，這段時間適合整理財務結構，不宜急著追求短期翻身。

財運：

技能財、知識財、業務收入與專業服務仍有機會，但不要因為想增加收入，就同時投入太多新計畫，尤其投資、借貸與高報酬商品，應先確認風險與現金流。

事業：

適合改善收費方式、建立第二收入來源、整理帳務與提高工作效率，你可能有很多想法，但真正需要的是選出最有市場價值的一項，集中資源執行。

感情：

容易因金錢、消費習慣與生活責任出現摩擦，有伴者適合討論共同支出；單身者則要觀察對方的財務觀念，不要只看收入高低。

健康：

注意呼吸道、肩頸、手臂、睡眠與神經疲勞。

建議：

真正的財務安全感，不是每個月都賺得更多，而是即使收入暫時減少，生活仍能維持穩定。

Top10：狗

屬狗的朋友在立冬期間，海外發展、進修、法律、出版、跨境合作與長期價值觀容易出現變化，可能接觸新的市場或需要重新處理過去的合作或合約，這段時間容易出現看似很有前景的機會，但資訊完整度非常重要。

財運：

海外財、教育財、顧問財與知識型收入有發展空間，但涉及跨境付款、法律責任、稅務與共同投資時，必須格外謹慎，不要只因為對方提出很大的市場規模吸引你，就忽略實際執行能力。

事業：

適合進修、研究新市場、建立專業資格與重新整理長期方向，若有海外合作，應先確認合約、付款方式與爭議處理機制。

感情：

單身者容易出現遠距、異地或背景不同的對象，不要把短暫的新鮮感誤認為長期適合。有伴者可能因工作、旅行或未來規畫而需要重新協調彼此狀況。

健康：

注意骨骼、膝蓋、牙齒、睡眠與長途奔波。

建議：

真正有價值的機會，不會害怕你查證，越是看起來前景遠大的計畫，越需要把細節確認清楚。

Top11：猴

屬猴的朋友在立冬期間，朋友、社群、團隊、長期目標與合作關係容易出現考驗，可能發現過去一直投入時間的人際關係，並沒有帶來相對應的支持，這段時間真正重要的，不是認識更多人，而是重新判斷哪些關係值得繼續經營。

財運：

團隊合作、社群經營與會員服務仍有機會帶來收入，但不適合因朋友推薦就投入資金，尤其共同創業、借貸、團隊投資與朋友合夥，必須先確認權責與退出機制。

事業：

適合整理團隊、重新設定目標與建立合作制度，你可能發現，有些人一直提出想法，卻不願意承擔執行責任，不要讓自己的能力變成別人逃避責任的理由。

感情：

單身者，朋友可能變戀人，但也容易因朋友介入造成誤會，有伴者應避免讓外人的意見取代雙方溝通。

健康：

注意足部、水腫、睡眠、免疫問題與情緒疲勞。

建議：

真正有價值的人脈，不是你認識多少人，而是彼此能否建立長期信任與實際合作關係，學會篩選比盲目擴大朋友圈更重要。

Top12：羊

屬羊的朋友在立冬期間，最需要關注的是睡眠、情緒、舊問題、人際關係背後的冰山一角與長期累積的壓力，表面上未必發生很大的事情，但內心可能經常感到疲累，甚至對某些關係或工作逐漸失去耐心，這段時間不代表完全沒有機會，而是更適合整理與準備。

財運：

宜守不宜攻，注意隱藏支出、網路詐騙、帳號安全、朋友借貸與私下投資，不要因為想快速改變現況，就投入高風險項目，保留現金與降低負債，比追求短期獲利更重要。

事業：

適合研究、整理資料、修正流程、備份重要文件，並為下一階段做準備，重要計畫尚未成熟前，不必急著公開，現在最重要的是把漏洞補起來，而不是急著讓所有人看見成果。

感情：

舊愛、秘密桃花或曖昧關係可能重新出現，尤其要注意那些一直要求你等待、保密或犧牲，卻始終沒有實際承諾的人，真正健康的關係，不應該讓其中一方長期處於不安。

健康：

注意睡眠、多夢、焦慮、頭痛、眼睛、皮膚、慢性疲勞與壓力，若持續不適，應尋求專業醫療評估。

建議：

不要把休息當成退步，真正成熟的人，知道何時該努力，也知道何時該停止消耗自己。

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