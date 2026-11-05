立冬下午交節會暖冬？柯柏成解析農諺 再曝5招迎冬開運法

今年立冬將於11月7日下午5時51分46秒交節，民間流傳「上午立冬凍死牛，下午立冬暖烘烘」的農諺，讓不少人好奇今年冬天是否會比較溫暖。命理專家柯柏成近日於臉書發文分享立冬開運方式，從古代迎冬禮俗、暖爐團聚、居家保暖，到擺放橘子討吉利，整理出迎接冬季的生活儀式。他也提醒，農諺只能作為節氣文化參考，不能單憑交節時間判斷整個冬季的氣候，更不能因此忽略寒流來襲。

柯柏成指出，今年立冬在國曆11月7日（農曆9月29日）傍晚約5時52分交節。民間有句農諺「上午立冬凍死牛，下午立冬暖烘烘」，以交節時間早晚推想冬季冷暖，上午立冬象徵寒冷，下午立冬則代表冬天可能較暖。

不過，他也強調，「凍死牛」是誇張的民間說法，並非真的預言牛隻會凍死，而且這句農諺目前沒有可靠的古籍出處，不能直接推論今年台灣一定是暖冬。台灣與華南地區的冬季氣候，也不完全等同於古代黃淮平原的節氣經驗。

至於如何迎立冬，柯柏成則以古人五招迎冬儀式供民眾參考：

一、迎冬先培福：自己添衣，也想到別人

柯柏成引用《禮記．月令》記載，古代立冬當天，天子會率領官員到北郊迎冬，儀式結束後還會褒賞為國事犧牲的人，並撫恤孤寡。他認為，立冬傳統不只是迎接季節轉換，也包含照顧弱勢的精神。

因此，現代人若想在立冬做件培福的事，可以關懷獨居長輩、捐助冬季物資，或替有需要的人準備一餐。捐贈衣物前，也應先確認收受單位的需求，確保衣物乾淨完整，讓資源真正送到需要的人手中。

二、古人有「暖爐會」習俗：煮熱湯與家人團聚

除了迎冬儀式，古人也有冬季團聚的習俗。柯柏成引用《月令通攷》記載，農曆十月初一民間會置酒舉辦「暖爐會」，以飲食迎接寒冬。雖然這項習俗的日期不一定與立冬相同，但其團聚、取暖的精神，仍可延伸到現代生活。

他建議，今年立冬交節時間接近晚餐時段，不妨煮一鍋熱湯，邀請家人一起吃飯，不必準備山珍海味，重要的是讓家人有機會坐下來聊天，也讓平常負責煮飯的人稍作休息。

三、入冬先安家：冬被、窗邊與長輩座位都要檢查

柯柏成也提醒，入冬前應檢查家中保暖設備與生活環境。他引用清代潘榮陛《帝京歲時紀勝》描述北方冬季燃炕取暖的情景，指出古人面對寒冬，會提前準備住處保暖。

台灣雖然不需要仿照北方使用火炕，但仍可檢查冬被是否乾爽、窗邊有沒有漏風、孩子讀書的位置是否容易吹到冷風，以及長輩常坐的地方是否潮濕冰冷。他認為，讓家人住得舒服、睡得安穩，就是實際的安居納福。

四、橘子擺客廳討吉利 民間小儀式：橘皮分九片

在居家開運方面，柯柏成建議，立冬當天可以在客廳擺放一盤新鮮橘子，因為「橘」與「吉」諧音，象徵討個好彩頭。他也提到，有人會將橘皮分成九片，取「九」象徵長久的吉祥寓意。

不過，他特別說明，立冬橘皮分九片並沒有可靠的古籍依據，可視為現代民俗小儀式，不必過度迷信，也不需要刻意擺放大量橘皮。若橘皮出現發霉、出水、異味或招來小蟲，就應立即丟棄。討吉利的東西更要乾淨清爽。

五、立冬補冬別過度 祈福不必搶交節秒數

柯柏成最後提醒，立冬期間除了注意保暖，也不必為了補冬勉強吃補或飲酒，有飲食與用藥限制的人，仍應依照原有醫囑安排。若要在家中聚餐取暖，建議使用電磁爐、電鍋等設備，不要在密閉室內燒炭，以免發生一氧化碳中毒風險。

此外，立冬與農曆十月初一的寒衣節是不同節日，不應將送寒衣說成立冬當天必做的儀式，祈福也不必刻意搶在交節那一秒。他建議，今年立冬可以把開運落實在三件事：暖爐聚家人、添衣敬長輩、助人培福。天氣轉冷之際，除了照顧自己，也別忘了問問身邊的人：「冬天要來了，你的衣服、棉被夠不夠暖？」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。