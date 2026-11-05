寒衣節不只祭祖！命理師籲換季整理冬衣 捐給弱勢讓愛延續

天氣逐漸轉涼，除了替自己添購冬衣，也別忘了關心身邊長輩是否準備好禦寒衣物。命理專家柯柏成近日在臉書發文介紹傳統節日「寒衣節」，指出農曆十月初一又稱「十月朝」（今年則是國曆11月9日），過去與清明節、中元節並列為三大鬼節。相較於台灣民眾熟悉的清明、中元，寒衣節的習俗較少見，傳統上會透過祭祖、焚化紙衣等方式，象徵替已故親人送上冬衣，背後承載著對逝去親人的思念與牽掛。

柯柏成指出，寒衣節的文化背景與季節變化有關。《詩經．豳風．七月》提到「七月流火，九月授衣」，反映古人隨著秋季到來，開始準備禦寒衣物；《禮記．月令》也記載孟冬時節「天子始裘」，顯示入冬添衣在古代生活中具有重要意義。

至於農曆十月初一祭祖、送寒衣的習俗，則是在後來的歲時文化中逐漸發展，成為人們表達對亡者關懷與追思的節日。

民間傳說也將寒衣節與孟姜女千里尋夫的故事連結。相傳丈夫遠赴外地服役，妻子擔心天冷，帶著冬衣千里尋夫，沒想到抵達時才得知丈夫已經離世。這段故事雖有不同版本，並非可考的歷史事件，卻讓送寒衣的習俗增添了等待、思念與不忍親人受苦的情感。

柯柏成引用明代《帝京景物略》記載，農曆十月初一時，紙店會以五色紙裁製男女衣服，稱為「寒衣」，供民眾祭祀先人。傳統信仰中，人們透過焚化紙衣，象徵將禦寒衣物送給已故親人，部分地區也會祭拜無人奉祀的亡魂，希望他們同樣獲得照料。

他表示，各地寒衣節習俗不盡相同，民眾可依照家中原有的祭祖方式表達心意，不必為了過節額外增加繁複儀式。

除了傳統祭祀，柯柏成也建議，現代人可以將寒衣節的精神延伸到日常生活，趁著換季整理衣櫃，把狀況良好、仍可穿著的外套與毛衣捐給有需要的人。

不過，捐贈前應先確認衣物乾淨、完全晾乾，沒有發霉或破損，並檢查扣子、拉鍊是否正常；同時先詢問收受單位目前需要的衣物種類與尺寸，避免捐出不符合需求的物資。若衣物已經髒污、發霉或破損，則應依照所在地的分類規定處理，不宜當作愛心物資捐出，「自己願意穿、也穿得舒服的衣物，才適合交到別人手上。」

柯柏成認為，寒衣節最有人情味的地方，在於親人即使已經離世，後代仍會在天氣轉冷時想起他們，這份心意也呼應「事死如事生，事亡如事存」的傳統觀念。他也提醒，祭祖、追思離世親人的同時，別忘了關心仍在身邊的家人。無論是打電話詢問長輩冬衣是否足夠、陪伴整理衣物，或是一起吃頓飯，都是能夠實際做到的關懷。