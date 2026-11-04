快訊

銀彈失效！破紀錄資助共和黨 馬斯克笑談敗選：太空雷射介選沒用

棒球／傳奇對決！西武VS中華OB陣容揭曉 王建民、陳金鋒、林智勝參戰

美國期中選舉民主黨大勝！可望參眾兩院全拿 川普慘遭選民教訓

聽新聞
0:00 / 0:00

年底將近4生肖明年可以「徹底翻身」 屬狗有望累積大筆資產

聯合新聞網／ 綜合報導
明年4生肖有機會擺脫貧窮，翻身致富。示意圖／AI生成
明年4生肖有機會擺脫貧窮，翻身致富。示意圖／AI生成

時序入冬，即將迎來新的一年，明年有4種生肖是翻身的好時機。根據搜狐網》指出，生肖屬狗的人，擁有踏實的能力，明年有機會升遷，生肖屬虎的人，則是能夠靠自己的實力闖出一片天，共有4種生肖能夠在明年累積一大筆資產，慢慢翻轉人生，徹底擺脫貧窮的狀態。

1、生肖狗：

生肖屬狗的人踏實工作，也不願一輩子在安逸的生活中，他們對目標堅持到底，在明年他們累積的人脈會為他們加分，之前幫助過的貴人主動送來機遇，擱置很久的創業計畫也順利落實，能夠穩穩翻轉人生。

2、生肖虎：

生肖屬虎的人擁有崇高的理想，前幾年就算運氣不好，常常碰壁，但他們勇往直前，能把之前錯的經驗都刻進骨子裡，悄悄比別人多累積了眼界跟資源，明年市場的風向就會完全站在他們那邊，多年累積的能力會成為職場晉升的條件，能夠完成財富累積，翻身成自己理想的模樣。

3、生肖馬：

生肖屬馬的人在前幾年嘗試過不同方向，可能遇到挫折，但一直努力向前，把過去浮躁的個性磨練掉了，終於找到適合自己的方向，明年他們將把之前累積的人脈跟經驗全部兌現，未來將有跨圈層的優質客戶主動找上門，讓他們快速脫離貧窮的束縛。

4、生肖豬：

生肖屬豬的人平常隨和佛系，但內心卻不可渾渾噩噩過日子，他們平時看起來很悠閒，實際上在累積資源、鋪後路，雖然前幾年財運平平，但等到明年，過去所累積的好人緣會變成財運，貴人將接連出手幫助，讓他們的收入能夠不斷增加，累積豐厚的家產，徹底擺脫貧窮的生活。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 搜狐網 資產

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

紅果短劇用戶年增81倍！瘋狂反轉刺激大腦 醫示警「假性變笨」

計程車禁食…他不小心吃完卻未被阻止 運匠曝辛酸：僅能做一件事

台股韭菜救星！他秀出一疊「緊急備用金」 網笑讚：實體避險貨幣

這周有機會遇到貴人 4星座踏出一步容易「升遷、轉職」

相關新聞

這周有機會遇到貴人 4星座踏出一步容易「升遷、轉職」

工作中希望遇到貴人？有時願意踏出一步，就能夠有好結果。塔羅牌老師艾菲爾指出，有4個星座這周容易「遇見貴人」，可能在工作場合、日常社交，或者偶然的談話中遇到幫助自己的人，像是獅子座會在重要場合遇見欣賞你的伯樂，牡羊座則是由朋友牽線，帶來意想不到的機會。

蔣萬安提Alex攀登101當政績 賈永婕表態回應並對未來市長許願

台北市長候選人蔣萬安與沈伯洋的辯論會後，後續話題討論度不斷。今天台北101舉辦白金級WELL綠建築授牌典禮中，台北101董事長賈永婕被問及美國攀岩家Alex Honnold年初成功挑戰徒手攀登101，被台北市長蔣萬安在辯論中列為政績一事，她回應：「是我們所有101團隊莫大的榮幸」。

年底將近4生肖明年可以「徹底翻身」 屬狗有望累積大筆資產

時序入冬，即將迎來新的一年，明年有4種生肖是翻身的好時機。根據《搜狐網》指出，生肖屬狗的人，擁有踏實的能力，明年有機會升遷，生肖屬虎的人，則是能夠靠自己的實力闖出一片天，共有4種生肖能夠在明年累積一大筆資產，慢慢翻轉人生，徹底擺脫貧窮的狀態。

立冬來了！4生肖慎防腸胃病 盆栽綁紅帶「轉陽」開運法一次看

「立冬」節氣將在11月7日下午5時53分到來，象徵冬天正式來臨，命理師楊登嵙提醒，這半個月生肖屬虎、蛇、猴、豬的民眾要特別留意健康，切忌暴飲暴食。他也從食、衣、住、行、育、樂6方面提出開運養生建議，例如適度進補、穿暖色系衣物、家中改用暖色燈光，室內盆栽則可綁上紅色彩帶「轉陽」，幫助大家養精蓄銳、迎接好運。

11月愛情運勢星座TOP3：曖昧升溫！這3個星座戀愛好運噴發

天氣轉冷，感情卻越燒越旺。有人整個人散發著吸引力，身邊追求者絡繹不絕；有人和另一半的默契來到新高點，甜蜜到讓人羨慕；也有人在親友的助攻下，終於等到期待已久的告白時刻。跟著科技紫微網一起來看看，11月愛情運勢最強的三個星座是誰。

11月財運悄悄起飛！看似木訥其實精明過人 4星座默默賺大錢

進入11月，哪些星座有機會靠著長期累積與精準布局，迎來財運收穫？「搜狐網」分享，有些人平時看似老實、不愛出風頭，甚至給人溫和木訥的印象，實際上卻相當懂得觀察局勢、掌握機會，早已默默累積人脈、資源與實力。其中以金牛座、巨蟹座、處女座及摩羯座，被點名是本月有望低調累積財富的4星座，可能透過長期投資、客戶經營、專業能力及事業布局，讓收入逐步成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。