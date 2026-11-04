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這周有機會遇到貴人 4星座踏出一步容易「升遷、轉職」

聯合新聞網／ 綜合報導
塔羅牌老師艾菲爾指出，這周有4星座可能會遇到貴人，把握機會多與人交流，能夠對事業、轉職更有幫助。示意圖／AI生成
塔羅牌老師艾菲爾指出，這周有4星座可能會遇到貴人，把握機會多與人交流，能夠對事業、轉職更有幫助。示意圖／AI生成

工作中希望遇到貴人？有時願意踏出一步，就能夠有好結果。塔羅牌老師艾菲爾指出，有4個星座這周容易「遇見貴人」，可能在工作場合、日常社交，或者偶然的談話中遇到幫助自己的人，像是獅子座會在重要場合遇見欣賞你的伯樂，牡羊座則是由朋友牽線，帶來意想不到的機會。

艾菲爾指出，同時參考太陽與上升星座，能夠更準確：

1、獅子座：重要場合遇見欣賞你的伯樂

本周你的貴人運相當值得期待，尤其容易遇到欣賞你能力、願意給你表現機會的人。那位貴人可能是主管、資深同事、合作廠商，或在某個專業領域有影響力的人。遇見貴人的地點以公司會議室、公開活動、教育訓練、展覽或專業交流場合最值得留意，如果最近正在等待升遷、轉職或合作邀約，也可以主動更新履歷、整理作品，讓機會來臨時能夠把握。

2、牡羊座：朋友牽線帶來意想不到的機會

本周你的貴人可能來自熟人圈，尤其是過去合作過的朋友、老同學，或曾經共事的同事。對方可能在聊天時無意間提到一個工作機會、合作資訊，甚至介紹你認識新的客戶與人脈。值得留意的地點包括朋友聚會、餐廳、咖啡廳、運動場所，以及社群活動。牡羊座的優勢在於行動力與熱情，容易讓人留下深刻印象，本周建議可以主動聯繫以前的朋友，久未聯絡的人也可能帶來新的消息。

3、射手座：學習交流中遇見指路明燈

本周你的貴人運與知識、人脈及新視野有關，容易遇到願意傳授經驗、分享資源的人。這個人可能是老師、顧問、專業講師，也可能是某位在不同領域累積豐富經驗的朋友。適合留意的地點包括課程教室、圖書館、書店、講座、旅行途中，以及線上學習社群。如果正在考慮進修、考證照、轉換跑道，本周很適合尋找前輩諮詢。有時候多聽聽他人意見，對方的一句提醒，可能會讓你少走許多冤枉路。

4、雙子座：溝通場合遇見資訊貴人

本周你的貴人可能不是直接提供金錢或資源的人，而是掌握重要資訊、能替你牽線搭橋的人。對方可能是業務夥伴、行政人員、客戶、朋友的朋友，甚至是透過網路社群認識的新朋友。值得留意的地點包括商務交流場合、辦公室、通訊軟體群組、社群聚會，以及短程出遊的途中。雙子座的優勢在於反應靈敏、善於溝通，本周不妨多分享自己的想法，也別急著結束每一次談話。某個看似普通的聯絡，可能帶來新的合作、職位或生活資訊。記得保持聯繫，讓人脈有機會延伸。

貴人 星座 轉職

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