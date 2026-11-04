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立冬來了！4生肖慎防腸胃病 盆栽綁紅帶「轉陽」開運法一次看

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
立冬將至，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／AI生成
立冬將至，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。圖／AI生成

立冬」節氣將在11月7日下午5時53分到來，象徵冬天正式來臨，命理師楊登嵙提醒，這半個月生肖屬虎、蛇、猴、豬的民眾要特別留意健康，切忌暴飲暴食。他也從食、衣、住、行、育、樂6方面提出開運養生建議，例如適度進補、穿暖色系衣物、家中改用暖色燈光，室內盆栽則可綁上紅色彩帶「轉陽」，幫助大家養精蓄銳、迎接好運。

命理師楊登嵙表示，「冬」有「終」與「凍」的意思，立冬後草木凋零、萬物休養，陽氣潛藏，正是為來年蓄積能量的時節。屬虎、蛇、猴、豬者這段期間容易腸胃受損、神經緊張，應多休息並適量運動。

居家方面，楊登嵙解釋，樹木原本生長在戶外，移入室內後會轉為屬陰，因此可綁上紅色或金色彩帶、小飾品化解。燈光宜由冷白色換成太陽光色調，冷色系的窗簾、寢具也可改為暖色系，提升宅運；損壞的器具則應丟棄，避免堆積。

在飲食方面，立冬有「補冬」習俗，羊肉爐、薑母鴨、麻油雞都是應景選擇，但不宜過量進補，也應少吃生冷食物，並搭配新鮮蔬菜。衣著方面，冬季五行喜火，建議穿紅、粉紅、紫、橘紅等暖色系衣物，同時注意保暖，特別是長者與孩童。

生活作息上，應早睡晚起、睡眠充足，並適度到戶外曬太陽、吸收陽氣。他也提醒，冬天不宜自我封閉，適時與朋友聚會，讓心情保持溫暖，也有助於提升運氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

立冬 生肖 開運

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