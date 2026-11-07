殺破狼週運勢／獅子身體恐出現狀況 2星座有望再續前緣

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，在此時賣掉虧損的標的，重新佈局投資項目，未來可望轉虧為盈。新月期間，可許下投資、還債、金錢......等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，有好朋友揪你出去散散心，到外縣市一日遊，雖然時間很短暫，但也可以忘卻許多煩心的事。某些白羊座需要出差，順便可以遊覽當地的打卡聖地。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的火星與木星受到在財務宮位的太陽影響，為了有個美好的約會，會不惜代價花很多錢討好戀愛對象。某些白羊座則是花許多醫療費用在小孩或寵物身上。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到在財務宮位的水星影響，遇到推銷員強迫推銷某樣商品，即使用不到，還是花了點錢買了東西擺脫推銷員。某些白羊座當心很久沒聯絡的朋友突然找你，希望你購買保險或是加入直銷。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時水星在感情宮位逆行，會與前情人順利復合，破鏡重圓，兩人重新經營這段關係。新月期間，可許下與情感關係、婚姻方面的願望，會獲得新月能量的祝福。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，辛勤工作被上司肯定，會發給你不少加給或加班費用，使你手頭寬裕了一些。某些金牛座發現很久沒用的戶頭裡還存著不少資金，覺得自己還富裕的。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到逆行的水星影響，職場小人多，有些三姑六婆在議論你的八卦、說你壞話。某些金牛座的上司或同事老是出張嘴，讓你疲於奔命，容易因此對工作倦勤。

家宅運方面，在家宅宮位的火星與木星呈現合相，又受到新月影響，裝潢完成的新家有很多人來串門子，家裡雖然很熱鬧，但你覺得被打擾。這段時間需注意居住空間電器、爐火的使用，以及門戶安全。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，有許多制度、作業所需的器材、以及手上的工具都更新了，工作會在此時慢慢變得更有效率。新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛、子女宮位逆行的金星相位良好，並在週末結束逆行，會與前情人復合，陷入熱戀中。某些雙子座對於新戀情會慎重評估發展下去的可能性。感情穩定的雙子座有懷孕的跡象，孩子會在大家的期望中降臨。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的火星與木星呈現合相，經常需要跑外務，或是出差，每天感到舟車勞頓，當心與人發生交通糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路或搭乘大眾運輸係通，皆需特別注意安全。

健康運方面，新月發生在健康宮位，同時水星持續在健康宮位逆行，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，同時當心病毒感染，或是著涼感冒，引發呼吸系統的不適，痼疾容易在這段時間復發，不斷需要跑醫院治療與復健。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、子女宮位，同時水星在戀愛、子女宮位逆行，與前情人重修舊好，重新開始這段戀情。感情穩定的巨蟹座則有懷孕的跡象。新月期間，可許下與戀愛、懷孕相關的願望，會獲得新月能量庇佑。

家宅運方面，本週金星持續在家宅宮位逆行，會好好修繕家中漏水、管線的問題，重新粉刷整理，一些用不上的雜物斷捨離，使得居住空間煥然一新，生活也變得比較舒適。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與木星合相在金錢宮位，受到娛樂宮位的太陽影響，在追星方面花了很多錢，有些款項甚至需要分期付款慢慢攤還。某些巨蟹座則是把錢花在吃喝玩樂上，沒有好好理財，每個月都是月光族。

健康運方面，在疾厄宮位的冥王星受到水星影響，深受慢性疾病影響，雖然不會危及生命，但生活上卻會因此感到困擾。注意泌尿系統的問題，多攝取水分，不要憋尿。

獅子座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會需要修復一些居住空間的問題，換掉一些舊傢俱，生活因此煥然一新。新月期間，可許下與住宅、家人、置產......等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學習運方面，在學習宮位逆行的金星相位良好，把過去想學的事物重新複習。重新學習時，會發現自己之前沒有思考到的盲點。有些獅子座則會再次跟以前的老師聯絡見面，請教一些心中的疑問。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星，受到逆行的水星影響，和情感對象翻舊帳吵架，很多立場堅決不想退讓，造成雙方溝通不良，冷戰收場。某些獅子座則是重複過去犯下的錯誤，只會覺得命運重複了，不知道自己可以反思什麼。

健康運方面，火星與木星合相在命宮，每天都覺得過勞，體力消耗量大。身體出現狀況，甚至需要動手術治療。火氣較大，容易長痘痘、嘴破。當心血光之災，發生意外傷害的機率變大，這段時間需特別注意人身安全。

處女座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，水星同時也在學習宮位逆行，會把過去荒廢的課程再度重新學習，可發現以前沒發現的盲點。新月期間，可許下與學習、考試相關的願望，會獲得良好能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位逆行的金星相位良好，以前借給別人的錢，對方突然聯絡你，並主動歸還，手頭因此寬裕許多。某些處女座很久以前花很多錢訂製的東西終於送來了，感到很愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到逆行的水星影響，與人溝通不良，不管是文件或是合約，需要不斷地來回修正。某些處女座通勤時經常轉錯站、搭錯車，導致上班、上學、重要的會議嚴重遲到。

健康運方面，在健康宮位的的冥王星受到在交通宮位逆行的水星影響，當心泌尿系統的問題，同時某些舊疾在此時復發，需要常常跑醫院回診。某些處女座則需多加留意行車安全，慎防人身傷害或車輛損毀的風險。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，未來即將有加薪的機會，使你感覺努力工作有收穫。某些天秤座已經列好清單，在購物節用划算的價格購買想要已久的東西。新月期間，可許下與金錢、物質相關的願望，可獲得良好能量幫助。

感情運方面，在命宮逆行的金星相位良好，和前任的情感終於塵埃落定，決定再續前緣，舊情復燃，感情穩定的天秤座，冷戰狀態解除，兩人盡釋前嫌，決定重新好好經營雙方的關係。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星、木星呈現合相，受到在金錢宮位的太陽影響，交際應酬的邀約較多，花很多錢在打點人際關係上。某些天秤座礙於人情與同儕壓力，跟著周遭朋友不斷參與團購，因而耗費了不少生活費。

健康運方面，金星在命宮逆行，依然要注意痼疾再度復發的問題，需要不斷跑醫院回診、復健。同時當心病毒感染，或是著涼感冒，導致喉嚨發炎，一旦生病需要花較長的時間才能復原。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，同時金星在心靈宮位逆行，水星亦在命宮逆行，和前任情人決定破鏡重圓，重新修補好兩人的關係。新月期間，可許下任何願望，都能獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星、火星呈現合相，受到太陽影響，工作有過勞的傾向，事業壓力沈重，總是有處理不完的雜事。某些天蠍座雖然晉升主管職，但辦公室明爭暗鬥，會覺得位置不平穩。

健康運方面，水星在命宮逆行，同時新月發生在命宮，容易吃壞肚子，引發急性腸胃炎，當心病毒感染或是著涼感冒，呼吸系統不適。注意身體健康，一旦生病，會需要花很久的時間才能痊癒。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星，受到逆行的水星影響，經常遭受鄰居恐嚇或騷擾，會決定蒐證，找執法單位處理。某些天蠍座則是與親人溝通不良，常感覺被情勒，做一些你不願意配合的事情。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位逆行，會在特殊的場合遇見很久沒聯絡的朋友，兩人交換聯絡方式，再度熱絡起來。某些射手座在人際關係上會遇到相同的課題，這次你會處之泰然。

感情運方面，新月發生在心靈宮位，對某個人萌生好感，卻只能在遠處默默觀察對方，某些射手座會試著對曖昧對象告白。新月期間，可許下靈魂伴侶、暗戀對象相關的願望，會獲得良好能量祝福。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到逆行的水星影響，容易被開罰單，需特別注意交通規則。當心和人發生行車糾紛，會需要執法人員來釐清肇事責任，不論走路，或是搭乘大眾運輸工具，需特別注意安全。

遠行運方面，在遠行宮位的木星與火星呈現合相，到海外旅行，小心當地治安，容易被失控的活動波及。此外，可能會選擇需要耗費較多體力的行程，容易在半途中體力不支，無法完成旅行計劃。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入一個團體，認識一些新朋友，可建立新的人脈，未來可能會遇到能幫助自己的貴人，新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，金星持續在志業宮位逆行，由於上司短時間不會進辦公室，很多事情等待他決策，各項事務卡關，閒到沒事情可做。某些摩羯座則是暫代主管職位置，看似風光，但心理壓力很大。

金錢運方面，在財務宮位的木星與火星呈現合相，需要購買較昂貴的用品，必須使用信用卡分期付款，每個月多了一筆開銷。有投資習慣的摩羯座，目前套牢在高點，資產負成長。

健康運方面，在疾厄宮位的木星與火星呈現合相，火氣較大，容易長痘痘、生口瘡，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較大，這段時間，需特別注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會接受新的職務或任務，或是晉升主管的位置，對於未來，有很多理想與抱負想要實踐。新月期間，可許下與工作、升遷、成就......等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的天王星相位良好，同時火星與木星合相在感情宮位，目前陷入較為前衛的戀情中，兩人有意想走入婚姻關係。感情穩定的水瓶座，盡情享受著親密關係，未來已有養育子女的準備。

本週須注意的部分

遠行運方面，金星在遠行宮位逆行，遠行在外會遭遇到較為不愉快的對待，或是排定的行程沒有想像中好玩。某些水瓶座則是會遺失重要的證件或貴重物品，光是尋找與掛失，就花了很多時間，行程也受到影響。

人際關係方面，在志業宮位的太陽受到在夥伴宮位合相的木星、火星影響，職場小人多，會以十分囂張的態度，把許多責任都推給你負責，同時毫不避諱地把功勞攬在自己身上。

雙魚座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會需要到海外旅行、出差一趟，目前開始預訂行程、旅宿以及各種交通票券，新月期間，可許下與遠行有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，金星在慾望宮位逆行，會與前任情人在肉體關係上藕斷絲連，雙方對未來沒有交集，只能在親密關係上各取所需。某些雙魚座則要當心遇到只想發展一夜情的爛桃花。

金錢運方面，金星在財務宮位逆行，可能收到一筆版稅或是資金，但這筆錢是用支票支付，需要等兩三個月才能兌現。有投資習慣的雙魚座，投資某個有潛力上揚的標的，但市場目前不穩定，財務狀況一直沒有成長。

工作運方面，火星與木星合相在工作宮位，受到在海外宮位的太陽影響，需要密集用外語和海外人士接洽，感覺自己的語言能力不夠，會有挫折感。某些雙魚座工作量太大，有過勞的傾向。

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