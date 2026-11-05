立冬迎好運！「3生肖」財氣悄悄聚攏 貴人也來報到

立冬，是冬季的第一個節氣，象徵天地能量由動轉靜、由盛入藏。這不是停下來，而是提醒我們把能量收好，為年末與下一輪計畫蓄力。2026年立冬的國曆運勢區間為2026年11月7日至2026年11月21日，適合補氣、藏財、安定心神，也讓好運在冬天裡慢慢發熱。

圖片來源：科技紫微網

如何在立冬接好運

第一招：暖湯進補聚能量



立冬有補冬習俗，可與親友吃薑母鴨、麻油雞、四神湯，素食者可用桂圓、紅棗、枸杞煮湯。這不只是吃補，也是用一頓熱湯提醒自己：身心有電，運勢才跑得動。

第二招：藏財納福法



可在立冬當天整理錢包與抽屜，留一張乾淨紙鈔放入紅包袋，收在固定位置至冬至，象徵財氣先藏後發。順手檢查訂閱扣款與帳單，也能實際堵住漏財口。

第三招：迎冬靜心法



立冬當晚可點一盞暖色燈或香氛，閉眼靜坐三分鐘，想像自己被溫暖光包圍。這個儀式能幫助安定情緒，也象徵在寒氣中守住自己的熱與信念。

哪些 生肖 在立冬前後轉運

生肖虎



立冬前後，生肖虎的心情與步調都比較舒展，適合安排進修、旅行或重啟想做很久的事。工作上不必硬拚也能被看見，順勢推進就有成果。感情上桃花不錯，容易遇到相處舒服、價值觀合拍的人；有伴者適合談未來規劃。財運穩定，適合長線安排與固定存錢，別追刺激，好運會更耐放。

生肖兔



生肖兔在立冬這段時間，人緣與貴人運很亮。單身者容易在社交、活動或朋友介紹中遇到心動對象，而且品質不差；有伴者適合安排約會或小旅行，感情升溫快。工作上談合作、談資源更容易談成，適合主動開口。財運中上，但也容易為社交與打扮花錢，甜甜的同時，也要讓存款好好活著。

生肖羊



立冬對生肖羊來說，是貴人與好人緣慢慢聚攏的節氣。你適合做創作、內容、溝通協調或需要柔性整合的工作，只要願意請教、主動爭取，就容易拿到資源。感情上單身者容易遇到溫柔體貼型；有伴者適合培養共同興趣。財運中上，固定存錢、長期規劃最有利，少做衝動消費更漂亮。

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