11月水逆！4星座迎接旺運、2星座運勢卡關「恐破財遇小人」

2026年最後一波水星逆行已經於10月24日展開，並持續20天，直到11月13日才恢復順行，《命運好好玩》艾菲爾老師警告，11月天蠍座的天空中將有水逆衝擊，有幾個星座會特別容易受到影響，千萬小心。

★迎接旺運

▍天蠍座

11月是本命月，天蠍獲得主場優勢，也是撥雲見日好時機。11月上旬天蠍要注意交通問題，手機或電腦密碼外洩，但到了11月13日之後就能撥雲見日，迎來大旺運。

▍水瓶座

11月迎來社交朋友運的提升，水瓶座社交和人際方面本月會大洗牌，建議可以過濾一下朋友圈，一些愛抱怨容易負能量的朋友，可以趁機遠離，建議多參加社團活動，結識興趣相投的新朋友。

▍金牛座

11月人財兩得，人際關係和桃花都提升，建議多交朋友，多參加戶外活動，會帶來好運。

▍雙魚座

靈感提升，創意能量爆發，桃花也是會大爆發，雙魚11月可以密集甜蜜約會，和另一半感情會更好。

★會卡關要當心

▍獅子座

溝通不良，職場上遇到人際關係矛盾、或遇到小人，還有11月獅子座也不要盲目投資。最近台灣和美國都有選舉，股市容易有大波動，操作股市金融的時候不要亂聽小道消息。

▍雙子座

11月要避免內耗，可能自己求好心切，或是別人對你期待很大，讓雙子覺得焦慮。秋冬建議雙子要注意身心健康，注意憂鬱，可以多找朋友聚會舒緩心情。

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