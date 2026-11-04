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立冬來了「三生肖」準備轉運…羊財運大好、他人脈通錢脈

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為立冬吃麻油雞示意圖。 圖／AI生成
圖為立冬吃麻油雞示意圖。 圖／AI生成

2026年的立冬節氣落在11月7日（周六），立冬是24節氣中的第19個節氣，代表冬季開始，古人以此作為迎冬時節，也有立冬進補養生的習俗。

命理師湯鎮瑋老師分享，立冬過後，有三個生肖即將轉運，建議好好把握，就能逢凶化吉，財務起飛。

第三名 生肖羊／整理財務　把握賺錢機會

立冬開始，生肖羊財運會變好，老師建議要立冬可以檢視財務狀況，對於正財、工作財都很有幫助。尤其先前若有資金上的壓力，更要把握這個月好好處理。湯鎮瑋建議，遇到財務問題時，不妨仔細檢查、找出漏洞並及時補強，讓財務逐步回穩；同時也要留意身邊的賺錢機會，做好準備，才能把握進帳的可能。

第二名 生肖虎／人脈帶財　遇事逢凶化吉

立冬後，生肖虎的福報逐漸累積，也更容易獲得貴人相助，事業、財運都有望改善，甚至有「人脈通錢脈」的感覺。若遇到阻礙，也不必過度擔心，不要抱怨，因為「障礙現形」其實是好事，只要冷靜面對、妥善處理，並持續廣結善緣，就有機會化解難題，運勢逐步好轉。

第一名 生肖龍／穩住腳步　難題迎刃而解

生肖龍上個月可能遇到不少阻礙，甚至有破財情況，讓人感到煩心。立冬之後，思緒有望逐漸清晰，先前被誤會或卡住的問題，也有機會找到解決方向。老師提醒，遇到障礙要穩住腳步，不必急著求快；心越穩，越能看清局勢，也更有機會迎來轉機。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 立冬 財運 命理師 節氣

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