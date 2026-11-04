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周六立冬…赤馬年影響力轉弱 4生肖可望翻身、2色別穿

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2026赤馬年示意圖。圖／AI生成
2026赤馬年示意圖。圖／AI生成

11月7日（六）是節氣立冬」，民俗專家廖大乙說，立冬是季節轉換也是轉運關鍵期，赤馬年影響力漸弱，但因紅羊年火氣恐更旺，建議立冬前整肅儀容，穿搭以白、黃等亮色系為宜，忌諱紅、黑，雞、兔、鼠、馬運勢轉好可望一掃陰霾。

廖大乙指出，24節氣中的「立春」、「立夏」、「立秋」、「立冬」是四季轉換關鍵期，俗諺「立冬之後打大醮」，是指農作或萬物多在入冬前已收成，而在「冬藏」後要做醮答謝平安，節氣進入最後一個季節，是力拚轉運，迎接下半年的重要日子。

尤其，今年是赤馬年火氣旺，明年又逢紅羊年恐更旺，務必把握時機轉運招福，而要利用立冬轉運不難，由於季節、磁場轉換，忌諱披頭散髮，可把握「立冬」前3天，也就是今天起好好整肅服裝儀容，甚至以全新造型姿態，迎接來年好運。

他也表示，雞、兔、鼠、馬4生肖在赤馬年的整體運途欠佳，但立冬過後，馬年影響力開始逐漸減弱，運勢可望轉好，甚至一掃陰霾，建議可在立冬當天，去自己常去的廟宇拜拜轉運，或去海邊、山上等光明空氣好之處走走，吸收正能量。

但要注意，若有心在立冬時求財、轉運、招貴人，穿搭上以白色、黃色、水藍色、卡其色等偏亮色系衣物為宜，並避免黑色、紅色，才不會水火相剋；也能在立冬這天調養身體、補充營養，才有好的精氣神迎接新的一年，有助帶旺來年運勢。

正因為立冬是重要轉運祈福時節，廖大乙表示，遊學太子爺在立冬期間駐駕於台南官田西庄惠安宮，廟方結合駐駕在11月7日立冬當天舉辦「立冬轉運祈福擲金牌」活動，開放十方大眾擲筊博金牌，還有「好運罩」抽獎，與信眾結緣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

遊學太子爺立冬期間駐駕於台南官田惠安宮，立冬當天舉辦轉運祈福擲金牌活動，還有「好運罩」抽獎。圖／廖大乙提供
遊學太子爺立冬期間駐駕於台南官田惠安宮，立冬當天舉辦轉運祈福擲金牌活動，還有「好運罩」抽獎。圖／廖大乙提供

生活運勢、運勢、運氣、整體運、節氣、季節、冬天、冬季示意圖。圖／AI生成
生活運勢、運勢、運氣、整體運、節氣、季節、冬天、冬季示意圖。圖／AI生成

遊學太子爺立冬期間駐駕於台南官田惠安宮，立冬當天舉辦轉運祈福擲金牌活動，還有「好運罩」抽獎。圖／廖大乙提供
遊學太子爺立冬期間駐駕於台南官田惠安宮，立冬當天舉辦轉運祈福擲金牌活動，還有「好運罩」抽獎。圖／廖大乙提供

立冬 生肖 馬年 運勢 節氣

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