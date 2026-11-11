泰國最知名女鬼娜娜！祂有自己的廟…「不想去當兵」必拜

大家都知道，泰國的民俗信仰與宗教文化向來神祕又獨特，像是嬰靈信仰、下降頭等等。這類詭譎的儀式背後，總帶著一種讓人又怕又想靠近的詭異魅力。

而這篇要介紹的鬼地方，與過去我們談論過的恐怖景點不同。這次的主角，不是兇靈， 也不是怨鬼，而是一位深受泰國人敬愛的亡魂「娜娜」（Mae Nak）。她擁有屬於自己的廟宇，至今香火不絕，其影響力甚至超越了華人地區極負盛名的白龍王。

死了都要愛

相信有看過泰國恐怖片《鬼妻娜娜》，或是由泰國知名演員瑪利歐·毛瑞爾（Mario Maurer）主演的《淒厲人妻》的人，對於這個故事一定不陌生吧！娜娜的傳說是由真實事件改編，從一九六九年流傳至今，已成為泰國最具代表性的民間鬼故事之一。

故事發生在十九世紀的泰國曼谷帕卡農（Phra Khanong）地區。據傳娜娜（Nak）是一位擁有絕世美貌的女子，許多男子都傾慕於她，但她心中卻只愛著自己的丈夫馬克（Mak）。婚後兩人恩愛如昔，過著幸福的生活。可惜命運無情，當時的曼谷王朝動盪不安，有一天， 馬克被徵召入伍，必須離鄉進城服役，留下懷孕的娜娜獨自在家。她夜夜難眠，每晚都扶著肚裡的胎兒，日復一日地在河邊守候丈夫歸來。

直到一個艷陽高照的午後，她在田間一如往常地工作，但突如其來的陣痛讓她痛得站不穩，「她快生寶寶啦！趕緊回屋裡請人來幫忙接生！」旁邊務農的村民趕緊抱她回家。不過分娩的過程非常不順利，最後因難產，娜娜和胎兒都不幸過世。

在這場悲劇之後，恐怖的事情才正要開始。娜娜過世後，村民發現，每當夜幕降臨，她的房屋裡仍傳來嬰兒的哭聲與她喃喃低語的聲音，但沒人敢去馬克和娜娜家一探究竟，讓整個村莊都瀰漫著恐懼的氣息。

一年後，馬克終於退伍回家。遠遠地，他看見娜娜抱著孩子，站在門口向他揮手迎接。

馬克對於娜娜的事情並不知情，他與娜娜（的鬼魂）朝夕相處、共枕同眠，一家三口過著與他當兵之前無異的幸福生活。直到有一天，馬克的朋友終於受不了，找來一位法師一起告訴他：「其實，娜娜早已難產去世了。跟你一起生活的，可能不是人類。」

「不可能！」馬克喃喃自語，起初不願相信，決定回到家和娜娜正面對決，直接詢問她。「這都是謠言，請相信我！」經過娜娜的解釋後，深愛妻子的馬克選擇相信她的說法。不過，一樁樁離奇事件也接踵而來，告訴馬克娜娜死訊的朋友和法師雙雙離奇死亡，村裡傳出愈來愈多村民莫名死亡的事件。而曾經想警告馬克的村民在遇到他時，總不敢多說話，或直接別過頭離去，深怕死亡降臨在自己身上。愈來愈多傳言像風聲一樣吹進馬克耳邊，他仍然不理解。

但某天，馬克在家中親眼見到娜娜的異樣。她在廚房準備餐點時，一顆檸檬滾落「咕咚～咕咚～」，穿過木質地板的縫隙掉到底下，娜娜竟然將手伸長穿透地板，將檸檬撿起來。

目睹這一幕的馬克驚恐萬分，再也無法說服自己，終於意識到這段時間竟與鬼魂同居。

馬克在村民的幫助下逃離家園，並請來高僧進行法術鎮壓。村民聯手放火燒毀娜娜的家，但她的怨念太深，依然不肯離去。最後，高僧取下娜娜的頭蓋骨，在上面刻上咒語，並將其綁在腰帶上隨身攜帶，以鎮壓她的靈魂。同時，娜娜的遺體被埋藏於現今的「娜娜廟（Mae Nak Shrine）」地底。

儘管封印已下，娜娜的靈魂並未消失─她不再是孤魂野鬼，反而因為人的信仰而成為守護家庭與愛情的守護靈。

廟內供奉著人們為娜娜製作的「母親抱著孩子」的雕像，也可以看到娜娜和孩子的金身，信眾可以在娜娜像身上貼金箔。

《鬼地方事件簿：亞洲篇：跟著靈異 Podcast《偷聽史多利》，循著傳說踏入亞洲 25 處怪談之地》。時報出版提供

大家都來拜什麼？

除了求財運（如報明牌中樂透）之外，許多信徒也會向娜娜祈求身體健康、家庭幸福與愛情順遂。甚至常見泰國男性特地來到娜娜廟，祈求「免兵役」！泰國的兵役制度採抽籤制，紅色代表服役，黑色則可免除兵役。在娜娜的故事中，正是因為戰爭導致她與丈夫分離，因此許多泰國男性會來此祈求「抽中黑籤」，傳說娜娜會庇佑那些不願離家服兵役的男人，他們也希望娜娜能發揮力量保佑自己免於入伍。

還有個有趣的故事，前面提到飾演《淒厲人妻》男主角的瑪利歐，就曾在媒體面前抽中了「黑籤」，當場免役，這讓娜娜的靈驗傳聞更加深植人心。

娜娜廟的參拜方式

如今，娜娜的靈驗事蹟吸引了無數信眾前來朝拜，特別是求財、求愛情與求免兵役的信徒絡繹不絕。如果你有機會來到娜娜廟，以下這些特別的參拜方式可以先了解：

•供奉紅色汽水─ 將紅色汽水打開，插上吸管，放在廟外娜娜雕像前，這象徵對娜娜的敬意。 •在樹幹上塗抹香油─ 據說這樣可以看到數字，進而用來購買泰國樂透，許多人因此發財。 •供奉鮮花、香燭與金箔─ 參拜時需準備兩炷香（娜娜屬陰廟，不能插三炷香），並在儀式後將金箔貼在娜娜的金身上。 •獻上傳統服飾與金飾─ 信徒會供奉傳統泰式服飾、香水與金飾，以感謝娜娜的庇佑。 •放生魚類─ 許多信徒會購買魚隻，放生至娜娜廟後方的河流，而這一帶也正是娜娜傳說的故事發生地。

(本文摘錄自《鬼地方事件簿：亞洲篇：跟著靈異 Podcast《偷聽史多利》，循著傳說踏入亞洲 25 處怪談之地》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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