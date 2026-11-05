觀光客必去「西門紅樓」下方是亂葬崗…蓋成八角樓只為鎮亡靈？

你別看現在的紅樓像是一座優雅的文化遺產，它的前身，其實遠比想像中來得陰暗。

在日治時期之前，這片土地原本是墳場，但不是那種有整齊墓碑、有人定期掃墓的祖墳， 而是雜亂無章、充斥無主屍骨的「亂葬崗」。據說連荷蘭、西班牙統治時期所留下的西方人遺骸，也全都混葬在這裡。

一八九五年日本開始統治臺灣，隨後展開一連串都市規劃。在一九○八年，日本政府決定整頓這塊地，預計蓋一座現代化的新市場。於是他們張貼公告，呼籲附近居民認領自家祖墳，還說會免費協助遷葬。但是，真正來認領的人並不多。結果呢，大部分墳墓就這樣被當成「無主」處理，有些被草草挖掘、遷走，有些甚至根本沒動，就直接把市場蓋上去。

接著各種光怪陸離的傳說故事，就此展開。

有人說，因為這塊地的「陰氣」太重，日本人在蓋紅樓時，特別設計了「八角」與「十字交叉」的建築結構，這是一種結合東方八卦與西方十字架的鎮煞設計5。雖然歷史學者指出這些可能只是都市傳說，不過許多老一輩臺北人都相信，這座樓本身，就是為了壓制那些不甘離去的亡靈而建，就像是一座鎮魂碑。

劇場裡的詭戲不斷

二戰結束後，日本人離開臺灣，紅樓的用途也不再只是傳統市場。一九四八年，一位來自上海的商人陳惠文看中了這棟八角形的建築，乾脆把它改造成了劇場，取名為「滬園劇場」。他砸下重金整修，裝了舞臺、設了三百多個座位，賦予這座建築新的活力，並對此信心十足：「這裡一定能成為西門町新的娛樂中心！」

從市場走向劇場，紅樓的命運也悄悄地轉了彎。

但，別忘了這裡畢竟是建在墓地上的建築。

不知是巧合，還是過往戰爭留下的陰影揮之不去，這座劇場歷經多次更名：從滬園茶室、大眾劇場，再變成紅樓劇場，每一任經營者都抱著不同的夢想來接手，卻又接二連三地遇到衰事。有的被勒令停業，有的演出突然斷電，有的甚至還傳出工作人員「中邪」。

接著就來分享幾起流傳最廣的古怪事件：一位在劇場打工的學生說，有天晚上劇場打烊後，他獨自去上廁所，卻在洗手臺前看到鏡子裡出現一個黑影站在他背後，轉身卻什麼都沒有；還有人說，某次歌仔戲團在二樓排練，排到一半，音響莫名其妙完全靜音，卻怎樣都查不出問題。

最誇張的是保全大叔的經歷。他常在夜裡巡邏時聽見低聲耳語，而且他在值班期間身體很不好，有時會莫名其妙地發冷或發燒，禁不起折騰的大叔只好請假回家，結果臥床不起整整一週。別覺得紅樓只會挑大叔下手，小鮮肉也不會錯過。

接替他的年輕保全也好不到哪裡去。某天凌晨，他在值班室打瞌睡，突然聽見耳邊「呼～」一聲，他抖了一下睜開雙眼，左顧右盼卻什麼也沒發現，只留下背脊發涼的餘悸。

你可能會想，保全也太可憐了吧？這些都只是都市傳說吧？

但說來也奇怪，這間劇場似乎從來沒有真正熱鬧過。不管換了多少名字、接手過多少經營者，人氣總是維持不久，彷彿有什麼無形的力量壓著，始終難以真正活絡起來。

墜落的是誰？

二○一五年，西門紅樓突然成了網路熱議的靈異熱點，原因不是什麼「鬼月活動」或恐怖展，而是一支MV。當時有位名叫「四葉草」的馬來西亞創作歌手，她來臺灣拍攝一支MV，取景地點之一就是西門紅樓的外牆與後方大樓。原本拍攝一切順利，但到了剪接階段，剪輯師發現其中一幕畫面中，竟然有一個「不明物體」從紅樓後方的大樓墜落。

不是鳥，不是樹葉，也不是什麼攝影器材。

它像是一個人影，從高樓掉落，卻又沒聽到聲響，也沒有留下任何痕跡。擔心可能牽涉命案，整個攝影組趕緊回頭查現場、調查資料、問鄰近住戶，但全都查無此人，當時並沒有任何物體或人員墜落。

《鬼地方事件簿：亞洲篇：跟著靈異 Podcast《偷聽史多利》，循著傳說踏入亞洲 25 處怪談之地》。時報出版提供

那MV拍攝到的是什麼呢？最後這個片段沒有剪掉，反而讓這支MV因此在網路上爆紅，成了許多人口中的「靈異MV」。而更詭異的是，這起事件發生不久後，有媒體爆出一則令人不寒而慄的消息：紅樓內部在過去某次整修時，真的挖出了「骨頭」！

這不是傳說，是真的有工人在八角樓地基下發現數十具人骨。有人說是百年前改建時被遺落，沒有遷走的亂葬崗遺骸；也有人懷疑根本是清朝時的無主遺骸，後來蓋市場直接蓋上去，沒人理會。

不只如此，有長年在紅樓商圈開店的老商家表示，自己就親眼看到工人在整理舊市場地基時，挖出過數座字跡模糊到無法辨認的墓碑。

你說這些是迷信也好，是誤會也行，但紅樓自始至終都像被「某些過去的東西」牽住了腳，動不了，也輕鬆不起來。

(本文摘錄自《鬼地方事件簿：亞洲篇：跟著靈異 Podcast《偷聽史多利》，循著傳說踏入亞洲 25 處怪談之地》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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