金瓜石鬼故事！許多冤魂「說著聽不懂的語言」…至今還在礦坑裡挖呀挖

九份、金瓜石一帶的山頭不只藏著金子，更埋了無數冤魂。而這些靈魂，似乎至今都還沒從礦坑裡走出來。

故事發生在九份附近的金瓜石，這裡曾是臺灣重要的金礦產地。但你可能不知道，那些在裡面工作的礦工們，很多人……再也沒有活著出來。

清末劉銘傳主持臺灣鐵路建設期間，工人在基隆河一帶發現砂金，開啟了臺灣北部的淘金熱。但真正把金瓜石挖成血汗之地的，是日本人。

日治時期，日本發現金瓜石蘊含豐富的金礦、銀礦，簡直像挖到寶藏島！於是他們開始大規模開採，需要大量的人力挖礦。但碰上太平洋戰爭，當時臺灣超過二十萬名男性被強制徵召當兵，哪裡還找得到人來挖礦呢？

解決方式很殘酷，日軍突襲馬來半島，抓來了一千多位英軍戰俘來臺灣，其中五百二十三人被強迫送到金瓜石當礦工，活生生成了苦力鬼。

等著這群礦工們的，是最嚴酷、地獄級的考驗。我們來看看他們的每日工作清單：

• 爬二百五十階上山 • 再走八百三十一階進入礦洞 • 然後往下，再走八百多階，深入礦坑底部 • 在超過四十度的高溫環境下，手持工具挖掘金礦 • 採礦結束後，再走一千八百多階回到營地

從天還沒亮，就開始勞動了。日軍對這些戰俘毫不留情，沒有達到工作配額的人，會被棍棒、鐵鎚毆打。加上食物不足，挖礦時飛揚的塵土也讓他們吸入大量有毒砷化物，長期下來，許多戰俘營養不良、體力不支。有人肺部衰竭，中毒身亡；有人因為過度疲勞，甚至直接累死在礦坑裡。屍體則被隨意棄置在屍坑，根本不給予安葬。

到了日軍投降時，五百二十三名戰俘中，只剩六十四人生還。

傳說，進去礦坑的那些人，可能從來沒離開過。

本山五坑的靈異守夜人

如今，在金瓜石的黃金博物館內，你還可以走進一條保存下來的老礦道：「本山五坑坑道」，體驗當年礦工的生活。然而，在那也流傳著各種恐怖靈異傳聞。

據說在多年前，有位夜班警衛深夜巡邏時，經過本山五坑坑道附近，突然聽到坑道裡傳來一陣人聲─不是一兩句，而是很多人在交談，而且……全都是聽不懂的語言。

「明明是大半夜，誰在說話呢？」他小心走近一看，下一秒全身發寒。

只見礦坑入口，一群身穿礦工服的身影，正排隊準備搭乘臺車進入礦坑。問題是，這座礦坑早已廢棄，怎麼還會有人在裡面工作？

警衛仔細一看，才發現那些「人影」根本不是活人。有的缺手少腳，有的內臟外露，血肉模糊，甚至還有無頭礦工，靜靜地站在隊伍中……警衛嚇到當場腿軟，連滾帶爬逃回警衛室。

《鬼地方事件簿：亞洲篇：跟著靈異 Podcast《偷聽史多利》，循著傳說踏入亞洲 25 處怪談之地》。時報出版提供

而且這還不是唯一的一次。之後，也有其他警衛在查看監視器畫面時，經常發現詭異的黑影在礦坑入口處徘徊。另一名夜班警衛也說，他曾在巡邏時，突然看到一團白色霧氣朝自己撲來，下一秒，整個人瞬間癱住，無法動彈。直到他驚恐中脫口罵了幾句髒話，才感覺到身體逐漸恢復知覺，而那團霧氣也慢慢消散……。

那些聲音，那些影子，也許是戰俘在訴說內心無盡的冤屈。金瓜石曾是淘金之地，也是冤魂之谷。

那座礦坑，現在雖然靜悄悄，但你確定，裡面真的沒有人了嗎？

(本文摘錄自《鬼地方事件簿：亞洲篇：跟著靈異 Podcast《偷聽史多利》，循著傳說踏入亞洲 25 處怪談之地》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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