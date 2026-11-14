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買房必看風水？命理大師看命盤啟示：「這個」才是風水運勢的關鍵

時報出版／ 文／詹惟中
房屋風水示意圖。圖／AI生成
房屋風水示意圖。圖／AI生成

大家都期待透過風水的調整，帶動自己的好運勢，諸如：事業興旺、財運亨通，全家人都平安健康等等。這是每一個人心底的企盼，沒有什麼好避諱或羞於啟齒的。但是，最重要的仍然是要生活在空間中的每一個人。如果改動的風水，造成動線不順，那麼每天累積的就是負能量，好運怎麼可能累積得起來呢？請相信，你就是風水的關鍵，你存善心、做好事、孝順父母，好運自然靠近。

請風水師不是請裝潢師

很多朋友誤以為把家裡按照風水師的建議重新砍掉重練，拆門拆窗又打牆壁的，這樣一來好風水就會留在家裡。但這事實上會給自己帶來更多的麻煩，要敲牆改格局，施工期間的不便以及開銷的增加，都是負擔，如果沒有辦法在施工前就看好風水，這些大更動都不是必要的。一位好的風水師，必須要能四兩撥千金，用巧妙的手法調整風水，用最簡單、最省錢的方式化解，讓每個人都能住的舒服順心才是對的。

心善心正，房子就會裝滿福報

市場上各種開運物品，水晶、各種強運擺飾等等，都是很多人很喜歡的風水寶物。不過當你花了重金買了一個幫助事業與財運的物品，更選在正確的位置擺放，結果卻整天宅在家裡打電動，除非變魔術吧！否則怎麼可能事業有起色，戶頭裡的存款怎麼會增加呢？環境風水和人是要互相連動的，如此氣場才能運轉，所有心中的企求，才有可能實現。

《逆命占卜師》。時報出版提供
《逆命占卜師》。時報出版提供

房宅是需要人間溫暖的財庫

東方人長久以來都喜歡買房，畢竟流傳千年的「有土斯有財」的觀念已經根深蒂固，不過從風水的角度看，房子可以比喻為山，錢財就是流動的水。流動的錢財一不留神就會在日常生活中消耗殆盡，若化成房產，就成了一座穩固的山，不只成為財庫，也能蓄養流水，從現在的眼光來看，不動產會增值，現金放著增值困難，就是最好的映照。

除了我的命盤讓我對買房有深刻的期待之外，在我看過許多陽宅風水的經驗裡，我也發現一個好的房子，最重要的不是他在哪個黃金地段，是不是位在蛋黃區，附近有沒有交通設施或是學區，一個能量好的房子，除了風水之外，必定也是一個充滿愛與溫暖的空間。就像一座山要有好的能量不斷灌注，才能生意盎然。

風水動的只是空間與磁場，加上了住在裡面的人，才能真正的流動起來！如果居住者總是滿身戾氣，生活抱怨不斷，再好的風水也抵擋不了這種消耗。好的風水需要好的能量流動，你帶著善心與誠意，真誠地與家人相處，就能啟動善的循環，那麼房子就會活過來，不再只是一個水泥盒子，每一個角落都將會是風水寶地，家裡的每一個人也都會有善意隨行，一生平安。

(本文摘錄自《逆命占卜師：詹惟中的人生逆襲實錄》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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