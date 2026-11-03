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11月7日迎立冬！專家提醒六大禁忌 三星座當心舊疾復發

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
立冬示意圖。圖/AI生成
立冬示意圖。圖/AI生成

11月7日(周六)適逢節氣立冬，也是冬日的第一個節氣。在天文上，此時太陽位於黃經 225°，也是冬日正式展開。塔羅牌小孟老師分享立冬六大禁忌，更提醒三大星座立冬前後注意舊疾復發的問題。

《 六大禁忌》

1. 不宜過早外出：

立冬清晨氣溫低、寒意重，長輩或年紀大的人太早出門，容易因血管收縮引發不適。

2. 不宜飲用大量熱水：

立冬為極寒日，若喝過燙或過多的熱水，容易造成體內陰陽磁場不平衡。

3. 忌洗熱水澡過久：

洗澡時間過長容易導致毛孔擴張、體內陽氣下降，進而影響骨頭與皮膚健康。

4. 忌激烈運動：

立冬氣溫驟降，過度激烈的運動容易造成心血管與血壓負擔。

5. 特定星座與族群注意舊疾：

巨蟹座、獅子座、處女座身體虛弱者，在立冬前後要特別留意舊疾或隱性病痛復發。

6. 早睡早起：

建議調整作息顧健康。

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

立冬 星座 禁忌 塔羅牌 節氣

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