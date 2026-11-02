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1102-1108唐綺陽星座運勢週報：魔羯事業過勞 處女朋友變戀人
【唐綺陽星座運勢週報11/2-11/8】
重要星象：日水合相、木火趨近
本週日水合相天蠍，隱藏的秘密、弊案逐漸被揭露，將真心話脫口而出的渴望也越漸衝動。木火趨近，放大光明的能量，追求正義的情緒高漲，全民熱衷於執行正義的使命。
十二星座個別影響
牡羊：工作轉折要發揮彈性，感情問題需好好治療
巨蟹：工作中的不滿要表達，感情有機會看清真相
魔羯：事業過勞多照顧健康，感情需要花心思經營
雙魚：抗拒現實會造成拖延，感情問題要誠實面對
雙子：拚事業同時要顧夥伴，感情勿過於就事論事
天蠍：可試著傾聽不同意見，感情適合把心結說開
射手：遇長官牽制勿太抗拒，感情可能陷入一頭熱
水瓶：工作節奏不同需磨合，感情上多考慮價值觀
金牛：職場表現安穩人緣好，感情多依賴親友幫忙
獅子：事業越規劃表現越好，感情相處要多點情趣
處女：事業機會從人情來，感情有機會朋友變戀人
天秤：輔助工作表現出色，感情給對方幫助很加分
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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