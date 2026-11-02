1102-1108唐綺陽星座運勢週報：魔羯事業過勞 處女朋友變戀人

邁入十一月，天氣總算有點涼意了。但說真的，比起氣溫下降，現在滿天飛的「雙11購物節」廣告，再看看自己剛繳完卡費的錢包，是不是更讓人心底發寒？別急、別急！這禮拜的市場資金，正迎來一波大洗牌。有幾組幸運兒，賺錢手感突然變得超級順。別人還在精打細算，他們已經在煩惱錢要存哪了。想知道自己有沒有機會，在這波初冬發財潮中狠撈一筆？快看看這份熱騰騰的榜單！

2026-11-02 08:41