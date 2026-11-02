雙11前荷包先變厚！5組血型生肖財運TOP5 有人接大單、有人意外進帳

邁入十一月，天氣總算有點涼意了。但說真的，比起氣溫下降，現在滿天飛的「雙11購物節」廣告，再看看自己剛繳完卡費的錢包，是不是更讓人心底發寒？別急、別急！這禮拜的市場資金，正迎來一波大洗牌。有幾組幸運兒，賺錢手感突然變得超級順。別人還在精打細算，他們已經在煩惱錢要存哪了。想知道自己有沒有機會，在這波初冬發財潮中狠撈一筆？快看看這份熱騰騰的榜單！

TOP 5：血型B型 + 生肖屬馬

本週B型屬馬的朋友，你們的行動力與創意，在這幾天完美結合。那些看似冷門的堅持，正悄悄轉化為實質收益。每天拿著極細畫筆的「鐘錶面盤彩繪師」，你細膩的微縮彩繪，在收藏圈引發轟動。幾位頂級藏家，直接捧著現金來排隊訂製；穿梭在溫室裡的「稀有觀葉植物培育員」，你費時照顧的變異斑葉品種，剛好迎上植栽圈的熱潮。園藝大盤商看到實體後，當場決定用高於行情的價格，包下你整棚的盆栽；專注於頭皮紓壓的「深層頭皮理療師」，你獨創的放鬆手技，拯救了無數高壓主管的睡眠。熟客不僅大方給小費，還一口氣預繳了半年的課程費。這組的朋友，付出的熱情，市場自然會給你豐厚回饋。建議在隨身筆記本夾一張乾淨的書籤。象徵幫自己標記好運，隨時翻開都是美好的賺錢契機。

TOP 4：血型A型 + 生肖屬豬

本週A型屬豬的朋友，只要穩健踏實地做事，細膩的執行力就會兌現成白花花的銀子。帶著草帽在陽台丈量的「居家香草花園規劃師」，你為客戶打造的綠意空間，讓對方愛不釋手。女主人不僅爽快結清尾款，更熱情把你推薦給整個社區；在廚房反覆測試比例的「無麩質烘焙研發廚師」，你新推出的低糖戚風蛋糕，意外在健康社團爆紅。有機超市的採購經理，火速找你簽下長期的供貨合約；拿著剪刀與膠水精雕細琢的「繪本立體紙藝師」，你設計的機關書，在國際書展上引起瘋狂關注。海外出版社為了搶下獨家版權，主動開出條件極佳的版稅合約。這組的朋友，把細節做到極致，就是你無可取代的生財之道。建議在辦公桌右側放一小盆綠色多肉植物。充滿生機的視覺暗示，能幫你穩定情緒，輕鬆招來好人緣。

TOP 3：血型O型 + 生肖屬牛

本週O型屬牛的朋友，近期你們解決問題的能力，有了大幅提升。別人覺得棘手的硬骨頭，反而成了你賺取高報酬的跳板。拿著量尺穿梭車廂的「特製露營車內裝木工」，你極具巧思的隱藏收納，讓休旅車空間瞬間放大。車友群組瘋狂轉發，預約清單直接排到明年夏天；扛著布料與家飾穿梭客廳的「居家軟裝陳列佈置師」，你巧妙的色彩搭配，讓一間滯銷的新古屋瞬間充滿溫馨感。房仲順利成交後，特地包了一個超級大紅包來答謝；穿著圍裙在發酵槽前忙碌的「獨立精釀啤酒釀酒師」，你嘗試加入在地水果的新口味，在品酒大賽拿下金牌。各大餐酒館搶著進貨，訂單數量瞬間爆表。這組的朋友，不怕挑戰艱難任務，越硬派的專業，越能帶來豐沛財源。建議把手機的提示音量稍微調大一點。這能讓你在忙碌中保持敏銳，不漏接任何一個關鍵的賺錢來電。

TOP 2：血型A型 + 生肖屬狗

本週A型屬狗的朋友，你們即將迎來一段極度順暢的進帳期。只要專注於拿手技術，金主自然會帶著鈔票上門。拿著工具反覆測試的「越野重機避震器調校師」，你摸索出的特殊阻尼設定，讓車手在險惡地形中如履平地。口碑在車圈炸開，外縣市的車隊紛紛砸下重本，用拖車把愛車送來請你處理；敲打鍵盤構思懸疑情節的「沉浸式劇本殺編劇」，你設計的燒腦劇本，讓玩家體驗後大呼過癮。連鎖遊戲館的老闆，捧著現金買下獨家版權；拿著銼刀修整木塊的「訂製皮鞋楦頭師」，你量身打造的完美弧度，讓企業家穿上後讚不絕口。對方不僅成了死忠主顧，還替你引薦了整個高爾夫球友圈。這組的朋友，深耕專業技術，市場絕對願意為你的無可取代買單。建議出門前，將手錶的鏡面擦拭得透亮。這象徵著精準掌握時間，讓你在每一個重要的商業談判中，都能搶佔先機。

TOP 1：血型AB型 + 生肖屬猴

本週AB型屬猴的朋友，近期的個人魅力與說服力，正處於絕對高點。只要一開口，就能把局面引導至對自己有利的方向，財富自然水到渠成。對著海圖仔細確認天氣的「私人遊艇航線規劃師」，你避開了擁擠海域，為富豪家族安排了一趟極致隱密的度假之旅。客戶一家玩得非常盡興，回程時立刻預繳了明年度的專屬航程訂金；拿著試管穿梭在飯店大廳的「商業空間氣味定製師」，你調配的專屬迎賓香氛，大幅提升了住宿質感。飯店集團高層驚豔之餘，當下就簽下全台連鎖店的供應合約；戴著護目鏡在礦區挑選的「珠寶原石採購顧問」，你憑藉毒辣眼光，替投資客標下了一批罕見的頂級寶石。轉手後的驚人利潤，也讓你的抽成獎金直衝天際。這組的朋友，現在正是展現才華的黃金時刻，大膽去談出豐厚條件吧。建議在西裝外套或隨身包包裡，準備一包無糖薄荷口含錠。隨時保持清新的口氣，能幫你穩固氣場，讓每一次開口都充滿自信說服力。

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