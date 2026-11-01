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3星座最容易淪為備胎！巨蟹排第3 冠軍太挑剔反而沒人愛

聯合新聞網／ 綜合報導
《搜狐網》運勢專欄點名3個最容易在感情中成為備胎的星座，其中巨蟹座排名第3，榜首則是天蠍座。示意圖。圖／AI生成
《搜狐網》運勢專欄點名3個最容易在感情中成為備胎的星座，其中巨蟹座排名第3，榜首則是天蠍座。示意圖。圖／AI生成

感情中付出真心，卻始終等不到對方的回應，甚至淪為備胎？《搜狐網》運勢專欄點名3個最容易在感情中成為備胎的星座，其中巨蟹座排名第3，榜首則是天蠍座，原因竟與擇偶標準太高有關。

第1名：天蠍座

天蠍座心思細膩，對感情有自己的堅持，也很清楚想要什麼樣的伴侶，但正因為標準太高、要求嚴格，容易讓雙方在相處時產生壓力。當期待與現實出現落差，又不願輕易妥協時，反而可能陷入苦苦等待、遲遲無法確立關係的處境。

第2名：處女座

處女座做事謹慎、重視細節，在感情中也習慣要求完美。然而，若太在意對方的一舉一動，經常提出要求，卻忽略彼此的感受，可能讓關係逐漸疏遠。即使有機會進一步發展，也可能因為過度挑剔，最後只能停留在曖昧階段。

第3名：巨蟹座

巨蟹座溫柔體貼、善於照顧他人情緒，容易讓人產生好感，但也可能因為太在意對方的需求，習慣配合、不敢主動爭取。當感情進展不如預期時，往往選擇默默等待，最後成為對方身邊始終沒有名分的人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 天蠍座 巨蟹座 搜狐網

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