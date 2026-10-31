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容易愛得卑微！最常淪為備胎的3星座曝光 巨蟹排第三

聯合新聞網／ 綜合報導
天蠍座、處女座與巨蟹座較容易在感情中陷入備胎處境，其中天蠍座居首。圖／AI生成
天蠍座、處女座與巨蟹座較容易在感情中陷入備胎處境，其中天蠍座居首。圖／AI生成

在感情關係中，有些人即使付出真心，也可能不知不覺陷入備胎處境。「搜狐網」分享，從星座特質來看，天蠍座處女座巨蟹座都有各自容易陷入感情被動的原因，其中巨蟹座排名第三，第一名則是天蠍座。

第三名：巨蟹座

巨蟹座心思細膩、善於體察他人情緒，待人也相當溫柔，容易讓對方感受到關心與體貼。不過，當彼此需求不一致、相處節奏出現落差時，巨蟹座可能因為無法及時配合對方，而陷入被動等待，久而久之成為不被重視的備胎。

第二名：處女座

處女座個性理性又謹慎，對生活細節和感情互動都有一定標準，容易因為過度要求而讓相處變得緊繃。如果雙方溝通出現落差，卻沒有及時調整期待，感情便可能停滯不前，甚至逐漸遭到冷落。

第一名：天蠍座

天蠍座對感情十分敏銳，對另一半也有較高的要求，往往在相處初期就設下明確界線。過於嚴格的標準與期待，有時反而讓關係失去彈性，容易陷入被動等待，甚至長期成為備胎。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

巨蟹座 星座 處女座 天蠍座 搜狐網

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