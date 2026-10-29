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4生肖11月貴人運爆棚！屬豬、馬上榜 這生肖迎轉職加薪好時機

聯合新聞網／ 綜合報導
4生肖天性善良，總在別人遇到困難時伸出援手，過去累積的好人緣，可望在11月轉化為貴人運。示意圖／Ingimage
4生肖天性善良，總在別人遇到困難時伸出援手，過去累積的好人緣，可望在11月轉化為貴人運。示意圖／Ingimage

平時樂於助人，11月有望迎來好運！根據《搜狐網運勢專欄指出，4生肖天性善良，總在別人遇到困難時伸出援手，過去累積的好人緣，可望在11月轉化為貴人運，不僅事業迎來新機會，部分生肖還可能獲得升遷加薪、穩定收入。

生肖豬

屬豬的人心地善良、熱心助人，不論同事遇到難題，或朋友需要資金周轉，都願意伸出援手。進入11月，過去曾受他們幫助的老客戶，有望帶著成熟的合作案與穩定客源找上門，協助拓展事業，開啟新的發展機會。

生肖兔

屬兔的人個性溫和、做事細心，經常主動照顧身邊的人，例如協助職場新人適應環境、幫忙化解人際衝突。11月有望迎來職場貴人，過去曾受他們幫助的前主管，可能主動邀請加入大型企業，提供優於預期的職位與薪資，迎來轉職加薪的好機會

生肖馬

屬馬的人重情重義，遇到不公平的事總願意挺身而出，因此深受朋友與合作夥伴信任。11月事業運看漲，過去曾受他們幫助的生意夥伴，有望主動邀請參與大型合作案，甚至直接交付專案主導權，讓事業更上一層樓。

生肖羊

屬羊的人心思細膩、富有同理心，總能察覺身邊人的情緒，並適時給予關懷。進入11月，過去曾受他們照顧的老朋友，可能帶來跨領域合作機會，不僅協助降低進入新領域的門檻，也有望創造穩定收益，讓事業與財運同步提升。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

轉職 生肖 加薪 貴人 搜狐網 運勢

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