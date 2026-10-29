什麼鬼話都信？從河口湖命案來看...「五星座」最容易無條件相信別人

最近日本河口湖發生的台灣女子命案，讓許多人感到震驚，也讓我想到人際關係中一個值得討論的問題：為什麼有些人特別容易相信別人？當然，這起案件仍有許多細節需要釐清，不能將悲劇簡單歸因於被害者是否太容易相信人。

不過，在日常生活中，我們確實會發現，有些人天生比較有防備心，有些人則很容易對別人敞開心房。從占星學的角度來看，有五個星座特別值得討論，而且他們相信別人的原因其實很不一樣。

雙魚座：相信自己的感受 也相信人性的美好

雙魚座的世界，往往是透過情感與直覺來理解的。

他們很重視人與人之間的共鳴，如果遇到聊得來、能夠理解自己感受的人，就很容易產生信任感。

不過，雙魚座有時候會太習慣用自己的方式理解世界，對於現實生活中的人情世故，反而沒有那麼敏銳。

尤其當對方表現得真誠、脆弱，或是分享了相似的人生經驗，雙魚座就可能因為情感上的認同，而忽略其他需要觀察的細節。

牡羊座：相信別人 是因為不想把事情搞得太複雜

牡羊座其實沒有大家想像中那麼多疑。

他們個性直接，做事講求效率，通常不喜歡花太多時間猜測別人的動機。

如果對方講得清楚、態度又很肯定，牡羊座往往就會先相信，然後趕快把事情往前推進。

對他們來說，與其花時間懷疑東、懷疑西，不如直接行動，反正有問題再來解決就好。

這種乾脆的個性，讓牡羊座很有行動力，但也可能因為省略了查證的過程，而忽略一些重要的細節。

巨蟹座：一旦認定是自己人 就很容易戴上濾鏡

巨蟹座其實不是對誰都容易相信。

相反地，他們對陌生人通常有一定的防備心，需要經過相處，才會慢慢建立信任。

但只要巨蟹座把一個人認定為家人、伴侶，或是重要的朋友，態度就可能完全不同。

他們非常重視感情與忠誠，也願意維護自己在乎的人。即使對方做了不太合理的事情，巨蟹座也可能先替對方解釋，認為其中一定有什麼原因。這份保護自己人的心意很珍貴，但有時候也會讓巨蟹座不容易客觀看待問題。

對巨蟹座來說，親近與信任可以並存，但不需要因為對方是自己人，就放棄判斷是非的能力。

射手座：對未來充滿期待 容易相信美好的承諾

射手座受到木星的守護，天生對未來抱持比較樂觀的態度，也很願意相信人生存在各種可能性。

所以當有人提出一個充滿吸引力的計畫，例如賺錢的機會、合作的邀請，或是美好的未來願景，射手座往往很容易被打動。

他們有時候明明知道事情存在風險，卻還是會覺得：「說不定真的可以成功呢？」

這是射手座很有趣的地方。他們不一定是不懂風險，而是太願意相信機會，有時候甚至會抱著試試看的心情賭一把。

天秤座：因為不擅長拒絕 所以容易讓別人得寸進尺

天秤座很重視人際關係，也習慣站在別人的立場思考。

當有人提出請求時，即使心裡有點不願意，他們也可能因為不好意思拒絕，而選擇先答應。

尤其當對方態度誠懇，或是表現出很需要幫忙的樣子，天秤座就更容易陷入兩難。

他們並不一定完全相信對方，只是擔心拒絕會傷害感情，或是讓彼此的關係變得尷尬。

但這也可能讓某些人誤以為，天秤座的好說話代表沒有界線。

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