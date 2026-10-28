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年輕吃很多虧！「三大生肖」人到中年才開竅…更愛自己、活出閃亮

聯合新聞網／ 綜合報導
存退休金示意圖。圖／AI生成
存退休金示意圖。圖／AI生成

有些人的個性在年輕時很吃虧，到了中年卻反而成了優勢！搜狐網分享，有三個生肖年輕時各有各的固執與煩惱，不是太愛堅持，就是容易衝動、想太多。但隨著人生閱歷增加，他們逐漸學會轉念，過去讓自己吃虧的地方，反而成了成熟的表現，日子也越過越順。

生肖牛／以前死不認輸 現在懂得轉彎

生肖牛做事認真，認定的事情就很難改變，年輕時就算心裡委屈，也常常硬撐到底，寧可自己累，也不願意先低頭。到了中年才發現，凡事堅持到底不一定會贏，懂得變通才是真的有智慧。以前讓人覺得固執的個性，如今多了穩重與可靠，反而更容易獲得信任，工作和生活也更有方向。

生肖馬／以前憑衝勁 現在靠實力說話

生肖馬熱情又有行動力，年輕時想到什麼就想立刻去做，常常衝得很快，卻忘了先看清方向。經歷多了才明白，光有熱情還不夠，懂得規畫才能走得更遠。以前容易被說太衝動，如今懂得拿捏分寸，該出手時不猶豫，該停下來時也不逞強，反而更容易抓住機會。

生肖狗／以前太重義氣 現在更愛自己

生肖狗重感情又講義氣，年輕時總怕別人失望，常常把別人的事看得比自己的事還重要，一句無心的話也能想很久。到了中年才慢慢看開，不是每段關係都要努力維持，也不是每個人的想法都需要放在心上。以前總替別人操心，如今懂得把自己放在前面，少了委屈、多了自在，生活反而更輕鬆。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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