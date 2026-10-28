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累到極致也不休息！3星座「忙碌成癮」 總把自己逼到最後一刻
有些人只是辛苦一下下就喊累，每天都只想要休息，卻有另一派的人並非如此，他們明明已經累到極致，總是認為「再ㄍㄧㄥ一下」就好，絲毫不敢怠惰和休息，節目《命運好好好》列出3個星座正是這樣，可以參考太陽、火星、月亮、10宮來看。
第三名天秤座：別人的事情顧好 才感覺到自己累
天秤感覺自己像一顆陀螺一樣一直在轉，停不下來，總是要照顧很多人，最後才發現應該要對自己好一點。
第二名牡羊座：身體非常累 腦袋還全力往前衝
牡羊有著過度的責任感，容易把自己當成工具人，認為別人需要自己的地方才是最重要的。
第一名摩羯座：責任沒完成 就覺得自己不能停
摩羯是很棒的家人、同事、朋友，但忙碌成癮和自我認可這件事，對摩羯來說是最大的缺點，連休假可能都會出現羞愧的感覺。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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