可惡情侶丟包貓貓！寵物送行師說真相：寵物不乖…問題根本在人

我們服務過的客戶中，曾有一對情侶，來的時候用醫院提供的紙箱裝著已去世的小貓，男生還背著一個外出包，透過紗網可以看見裡面有一隻貓，大眼短鼻擠在一塊，標準的波斯貓，可能是一起來送別自己的兄弟姊妹。

女生流淚，男生嚴肅，服務流程結束，男生神情凝重的付款，隨後問我們能否領養外出包裡的那隻波斯貓，因為牠會亂抓人。真是頭大，又碰上這種人。但我還是問了同事，沒人想領養，便向他解釋我們並非救援中心，以及同事家中都有其他寵物，暫時不方便帶新的成員回家。

「你們店空間這麼大，養隻貓會怎樣嗎？我看那邊還有隻貓呢。」他沒好氣的說。

他說的是小牛，剛創業時被我救援而來的流浪貓，那時牠的其中一隻眼睛已徹底被分泌物黏住，毛髮稀鬆凌亂，挨家挨戶的哀叫求救。

「你們不要，那我扔了。」他拉著女生的手走出去，女生一言不發。

我身旁的壯漢同事一個箭步衝上前，被我暗暗用手攔住。我們打開監視畫面，看到這對情侶步行離開。壯漢同事便騎電動機車緩緩跟在他們身後，沒幾分鐘就拎著外出包回來。

「那兩個人把外出包往路邊一丟，上了計程車就走。我真他媽開了眼界。」

我們打開外出包，發現小貓的兩隻前腳被尼龍束帶牢牢捆住，動彈不得。這下換我開始「口吐蓮花」了。

後來，這隻貓還是被一位同事領養了。牠是三花波斯，性格好到不行，現在成了那位同事家裡的掌上明珠。至於前主人說的亂抓人，到目前為止只發現牠會抓東西，以前抓的應該也不是人。

其實，過去我面對小動物時也有些居高臨下，常常拿人類的規矩約束我的貓和狗。

我家其中一隻貓有慢性腹瀉，但當時家裡只有一個貓砂盆，牠偶爾就會拉在地上、床上（因為不小心把牠關在臥室裡），我就說牠「沒水準」。

直到有一次，我親眼看見牠以百米衝刺的速度，從牠最愛待的衣櫃上一路衝刺到貓砂盆，還沒站穩，就劈里啪啦的「洩洪」，我才知道，牠其實很努力的想在「正確」的地方上廁所，但有時真的來不及，從前責備牠、教育牠的內疚，至今都還在我心裡。 《我是寵物送行者》。圖／任性出版提供

我們店裡養的一隻巨型貴賓犬經常「偷吃」。我們有時吃飯吃到一半就去忙，食物隨手放在桌上，而巨型貴賓體形很大，站起來就能輕鬆趴在桌面上享用美食，為此牠常挨罵挨揍，並且被打上「貪吃」、 「不長記性」的標籤。有天我突然開竅了，站在牠的視角看待這一切，便原諒了牠：我餓了，桌上有食物，觸爪可及，何樂而不為？從此以後，我會小心保管好自己吃一半的便當，即便百密一疏讓牠鑽了漏洞，也只會懊悔：我怎麼點了湖南菜！這樣牠又要拉肚子了！早知道點清淡的東西。

我的工作中還有很多不愉快的事，比方說道德綁架（因為是路上救援的流浪動物，所以要求我們提供極不合理的折扣）、惡意刁難、借題發揮，還遇過客戶把我當奴才使喚……總而言之，我把這些歸類為「瑕疵」，沒有人是無瑕的，再加上愛寵離世、悲痛欲絕，也可能是悲憤交加，總會想發洩一下。無法回憶起這些事的具體細節，可能就意味著這些不愉快根本不值得記得。

真正讓我長久無法釋懷的，是那些面對弱小卻毫無同理之心、壞事做盡卻毫無心理負擔的人，希望以後這樣的人越來越少。

(本文摘錄自《我是寵物送行者》，任性出版，未經同意禁止轉載。)