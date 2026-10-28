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寵物送行者看人生百態！爸爸穿得像時尚男模…只為送別最優雅的毛孩

任性出版／ 文／王英豪
圖為一位男性送別心愛的貓咪示意圖。 圖／AI生成
圖為一位男性送別心愛的貓咪示意圖。 圖／AI生成

我遇過很多男性讓人耳目一新，為之會心一笑，例如咪子的家長。

在一個陽光很好的午後，他穿著考究，來到店裡。如果曹雪芹（按：清代小說《紅樓夢》作者）在世的話，一定得花500字描述他的那身行頭。可惜常年穿著基礎款的我見識淺薄，筆力有限，我只能盡我的能力描述他的穿著，以還原他的優雅、美好。

他穿著麂皮皮鞋，一條白條紋的灰色西裝褲，上半身穿著毛衣，毛衣裡面是襯衫，外面套了一件毛呢材質的休閒西裝，胸前的口袋還別著一條方巾，戴著一頂復古貝雷帽，拄著一根手杖……總而言之，他看起來像是在小紅書上會看到的、漫步在上海街頭的優雅男士。或者也可以說，他就像《BAZAAR MEN》（按：國際知名時尚雜誌《Harper's BAZAAR》男士版）裡的模特兒！

此外，他甚至自己帶了一臺相機，為咪子拍攝最後的照片。

和他聊天時，他謙遜和善，即便眼淚滑落，也保持著剛剛談到咪子某件事情時的微笑，從容取出胸口的方巾拭去眼淚。

臨走時，我沒忍住好奇心，開玩笑的說道：「您的穿著很講究，請問您是在《BAZAAR》、《VOGUE》之類的時尚雜誌工作嗎？」我想，說這兩家雜誌應該不會失禮吧。

「謝謝，我的確是在出版業工作，但不是這兩家，是報社。我平時也不會穿成這樣，只是……，」他哽咽了，但依然帶著笑容：「咪子是位非常優雅的女士，陪伴我20年，我想穿上我最好的衣服來送別她。」

《我是<a href='/search/tagging/2/寵物' rel='寵物' data-rel='/2/105055' class='tag'><strong>寵物</strong></a>送行者》。圖／任性出版提供
《我是寵物送行者》。圖／任性出版提供

我恍然大悟，為自己的揣測感到慚愧。我真是個狹隘的人，虧我還是設計師，追求美本來就是每個人的權利。我重新打量他，回想著他剛剛進店時漂亮、體面的姿態，才意識到原來他的每一件衣服、每一步，甚至每一個表情與動作，都是在表達他的愛。我又學會了一種表達愛的方式。

回想起來，許多家長來到店裡的穿著，多少有些慌不擇路的感覺。穿著拖鞋、衣、睡褲，冬天時隨便套件羽絨外套就匆忙趕來，女士們的頭髮也來不及整理，只是隨意的盤著，一切都更顯得最後的告別匆忙、悲傷、不堪。

從此以後，我常和別人說，穿上你最好看的衣服，或你家寵物最喜歡的衣服，大家都記住彼此最美好的樣子。為此，我至今仍然感謝咪子家長──那個穿著優雅來參加葬禮的男人。

(本文摘錄自《我是寵物送行者》，任性出版，未經同意禁止轉載。)

西裝 毛小孩 告別式 葬禮 寵物

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