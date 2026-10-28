2027年5生肖犯太歲！ 命理師提醒別犯1禁忌 小心好運變厄運

2027年即將到來，哪些生肖要特別小心？隨著2027年「丁未羊年」將至，命理專家湯鎮瑋在YouTube節目「命運好好玩」中提醒，明年共有5個生肖犯太歲，容易面臨運勢起伏。他強調，犯太歲並不可怕，最怕的是遇到事情急著做決定、衝動行事，反而讓自己陷入困境，建議這5個生肖放慢腳步、穩定情緒，才有機會趨吉避凶。

湯鎮瑋指出，2027年為丁未羊年，依照傳統命理說法，共有5個生肖需要特別留意，其中屬羊為「值太歲」，也就是俗稱的本命年；屬牛則是「正沖太歲」，這兩個生肖尤其需要謹慎面對生活中的變化。

此外，屬龍、屬狗的人為「偏沖太歲」，屬鼠則是「害太歲」。他建議，這5個生肖可以依照民俗習慣安太歲，祈求新的一年平安順利。

犯太歲最怕「急著亂衝」 命理師曝化解關鍵

不過，湯鎮瑋也強調，犯太歲不代表整年都會倒楣，真正需要注意的是面對問題時的心態。他直言，「太歲年其實不可怕，可怕的是你很多事情很急，急著亂衝亂去做」。

他解釋，2026年至2027年正處於傳統命理所稱的「火運」時期，更需要保持情緒穩定，無論工作、財務或生活規劃，都應避免因一時心急而貿然行動。

湯鎮瑋提醒，與其急著追求結果，不如按部就班、穩紮穩打，因為做得太快，反而可能看不清方向，甚至因此跌倒；相反地，放慢腳步、審慎判斷，才有機會找到適合自己的道路。

他也鼓勵犯太歲的5個生肖，不必過度擔心未來運勢，只要保持冷靜、做事不躁進，就有機會化解危機，迎接好運。

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