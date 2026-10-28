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2026最後一波水逆大魔王來襲！ 3星座災情慘 第1名小人纏身

聯合新聞網／ 綜合報導
2026年最後一波水星逆行來襲，有3個星座特別需要提高警覺。 示意圖／AI生成
2026年最後一波水星逆行來襲，有3個星座特別需要提高警覺。 示意圖／AI生成

2026年最後一波水星逆行來襲，小心感情、財運與人際關係出現危機！命理師小孟老師在節目「命運好好玩」中指出，10月24日到11月13日這波天蠍座水逆期間，有3個星座特別需要提高警覺，不僅可能遇上爛桃花、與另一半爭吵，投資市場也可能出現波動，甚至因為一時衝動而慘遭套牢。其中，受到影響最大的星座，更要留意職場小人與口舌是非。

第3名：金牛座／感情爭執、爛桃花

小孟老師表示，這波水星逆行將進入金牛座的夫妻宮，因此感情關係容易受到影響。對於已經有另一半的人來說，可能因為生活瑣事或溝通不順，與伴侶發生爭執、吵架，建議雙方多點耐心，避免情緒化反應。

至於單身的金牛座，則要特別小心爛桃花。他提醒，這段期間可能遇到只想發展肉體關係、沒有認真交往打算的對象，別因一時心動就投入感情，應多花時間觀察對方的真實意圖。

第2名：巨蟹座／投資失利、追高殺低

巨蟹座則要格外留意財運！小孟老師指出，水星逆行將進入巨蟹座的偏財宮，可能影響投資判斷，容易選錯投資標的，或因市場波動而做出錯誤決策。

他舉例，原本看好的投資標的突然下跌，投資人一時緊張，急著賣出停損，沒想到市場隨後又反彈，反而錯失獲利機會。因此，他提醒巨蟹座這段期間切勿衝動操作，更要避免「追高殺低」，以免造成不必要的損失。

第1名：天蠍座／職場小人、口舌是非

這波水逆最需要小心的就是天蠍座！小孟老師表示，由於水星逆行進入天蠍座本命宮，這段期間特別容易遇到小人，甚至與原本就有嫌隙的人發生衝突。

他建議，若遇到難纏的同事或對手，最好暫時保持低調，不必急著正面對抗，以免自己反而受到傷害。

此外，天蠍座在工作上也要注意說話方式，尤其開會時盡量不要搶著第一個發言，可以先聽聽其他人的意見。即使是同事間的私下聚會，也應避免過度評論他人，以免無意間捲入同事或主管之間的紛爭。

小孟老師提醒，水逆期間應多留意人際互動與情緒管理，遇到問題先冷靜應對，避免衝動行事。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

水逆 星座 天蠍座 金牛座 巨蟹座

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