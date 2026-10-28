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今年有點衰？「4大生肖」11月要轉運…蛇財運大旺、這動物好消息連發
今年你過得有點辛苦嗎？明明一直很努力，很多事情卻總欠臨門一腳？搜狐網分享有四個生肖11月將迎來轉運，告別過去的低潮、委屈，在工作、人際和財運都有轉機，好日子靠近了。
生肖兔／不再隱身 勇敢秀實力
生肖兔做事認真，習慣把事情做好，卻不一定會主動爭取功勞，過去容易忙了半天，成果反而被別人搶走。進入11月，運勢有望逐漸翻轉，長期累積的能力更容易受到肯定，工作上也可能出現新的機會。別再習慣退讓，勇敢展現實力，才有機會把好運握在手中。
生肖羊／不再委屈 貴人看見你
生肖羊心地善良，總是替別人著想，即使受了委屈，也常選擇忍耐。11月開始，人際運有望回升，過去幫助過的人可能帶來好消息，也有機會認識談得來的新朋友。當你不再一味迎合別人，反而更容易遇到真正願意支持你的人。
生肖蛇／財運爆棚 收入大增
生肖蛇擅長觀察，也懂得等待時機，過去即使有想法，也可能因為時機未到而暫時停滯。進入11月，財運有望逐步回溫，工作上的專長、新的合作機會，都可能成為增加收入的契機。把握機會之餘，也要謹慎評估風險。
生肖馬／卡關解套 好消息連連
生肖馬個性積極，遇到挫折仍會咬牙向前，卻不代表一路都能順風順水。11月開始，原本卡關的事情有望逐漸找到解方，工作上也較容易獲得他人協助。看似不起眼的好消息接連出現，生活慢慢回到正軌，整體運勢也有機會越走越順。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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