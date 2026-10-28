快訊

巴西大選敗選者抗命逃亡美國！川普政府認了伸援手 波索納洛步父後塵

東北季風一波波 今北東濕涼明轉晴 周五又變天

聯合報民調／北市藍綠激戰 看好度蔣48%、沈35% 支持度蔣41%、沈45%

聽新聞
0:00 / 0:00

10月31日萬聖節搞鬼三禁忌不要碰！三星座偏財運超強「快買樂透」

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
萬聖節示意圖。圖/ingimage
萬聖節示意圖。圖/ingimage

10月31日是萬聖節，在這個「不給糖就搗蛋」的西洋鬼節，命理師小孟老師分享有3星座萬聖節偏財旺，趁著這波威力彩升破2億，不妨買樂透試試手氣，中獎機率就是比別人高。

《萬聖節3禁忌

1.扮鬼可以，但不要扮鬼又燒香或唸經，以免引鬼上身。

2.不宜拿往生者照片來玩。

3.不宜在擺放鬼怪物品前點蠟燭，避免引鬼上門。

《3星座偏財旺》

第三名：獅子座

萬聖節偏財旺旺盛，獅子座最適合投資了。在股市方面，有精準的眼光，懂得適時進場，安穩退場，讓荷包滿滿。

獅子座中獎機率比其他星座還要高很多，尤其是萬聖節前後的那幾天，偏財運特別旺。當然如果有興趣的，可在牌桌上試手氣，相信你們會是桌上財運最旺的一群人了。

第二名：雙子座

萬聖節雙子座貴人運與意外財非常好，有機會獲得意外之財及賺錢機會。貴人有可能就是你們的另一半，旺夫旺妻的絕佳助手，讓你們事半功倍。

第一名：牡羊座

牡羊座木星入偏財宮，萬聖節偏財運有可能來，有想買刮刮樂或參加抽獎活動的人，還蠻有機會抽到大獎。

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

萬聖節 偏財運 星座 禁忌 樂透

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

天生就是好友！六大星座CP默契滿分 不必猜心思也懂對方情緒

11月4生肖財運旺！鼠賺錢信手拈來、第一名正財偏財雪片飛來

天降橫財！12星座「有望一夕暴富」排行 冠軍不愛慢慢存錢

三星座最容易生氣！雙子直接絕交、「第一名」火爆脾氣一點就炸

相關新聞

長照缺口⋯失能家庭淪皮球 向勞長下戰帖

「失能家庭要生存」、「合法雇主要保障」，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會昨赴勞動部高喊口號，批評衛福部、勞動部將失能家庭當「人肉皮球」踢來踢去，當移工失聯、懷孕或轉換雇主，失能家庭陷入照顧空窗期、求助無門。代表現場向勞動部長洪申翰下戰帖，要求公開政策辯論。

煙花颱風今有望升強颱 路徑恐一波三折 對台日最新影響機率曝

目前位於關島東方的煙花颱風，今天有機會增強為強烈颱風。󠀠󠀠氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強度來到中度颱風中段班，路徑方面，未來幾天持續沿著副熱帶高壓邊緣移動，但高壓強弱反覆，煙花的走勢也會跟著調整。

避免 「三高」 多活3.82歲

60歲會計事務所主管「阿禕」，在一個平凡的午後，坐在辦公桌前核對帳冊，伸手要拿保溫杯時，右手突然劇烈發抖、「匡啷」一聲水灑了一地，想說話嘴裡卻只吐出碎字，同事警覺不對勁，趕緊撥打119送醫。

道安死亡 高齡者年增23人

交通部道安會統計，今年一至八月因交通事故死亡一七七七人，較去年同期減少五十二人，但高齡者死亡則有七九○人，比去年多了廿三人，國道整體死亡數也攀升。交通部路政及道安司長吳東凌強調，台灣高齡者人數攀升，呼籲家有高齡者家庭多協助留意長者交通安全。

苗栗公館17.8度低溫 專家：降溫有感 跟過去天氣型態非常不一樣

東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，今晨最低溫出現在苗栗縣公館鄉17.8度，其次是嘉義市東區18.4度、嘉義縣義竹鄉18.6度。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，本周天氣東北季風持續影響，只有強度強弱的差異。

煙花今將轉強颱估大迴轉 賈新興曝對台灣影響機率 未來天氣兩階段變化

煙花颱風目前是中度颱風。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，颱風眼深邃、扎實，今天有機會增強為強烈颱風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。