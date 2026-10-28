10月31日萬聖節搞鬼三禁忌不要碰！三星座偏財運超強「快買樂透」

10月31日是萬聖節，在這個「不給糖就搗蛋」的西洋鬼節，命理師小孟老師分享有3星座萬聖節偏財旺，趁著這波威力彩升破2億，不妨買樂透試試手氣，中獎機率就是比別人高。

《萬聖節3禁忌》

1.扮鬼可以，但不要扮鬼又燒香或唸經，以免引鬼上身。

2.不宜拿往生者照片來玩。

3.不宜在擺放鬼怪物品前點蠟燭，避免引鬼上門。

《3星座偏財旺》

第三名：獅子座

萬聖節偏財旺旺盛，獅子座最適合投資了。在股市方面，有精準的眼光，懂得適時進場，安穩退場，讓荷包滿滿。

獅子座中獎機率比其他星座還要高很多，尤其是萬聖節前後的那幾天，偏財運特別旺。當然如果有興趣的，可在牌桌上試手氣，相信你們會是桌上財運最旺的一群人了。

第二名：雙子座

萬聖節雙子座貴人運與意外財非常好，有機會獲得意外之財及賺錢機會。貴人有可能就是你們的另一半，旺夫旺妻的絕佳助手，讓你們事半功倍。

第一名：牡羊座

牡羊座木星入偏財宮，萬聖節偏財運有可能來，有想買刮刮樂或參加抽獎活動的人，還蠻有機會抽到大獎。

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