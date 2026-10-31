殺破狼週運勢／巨蟹處工作陣痛期 射手陷入遠距戀情

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位逆行，同時火星與木星合相在戀愛、子女宮位，與舊情人復合，雙方再度陷入熱戀，並可能走入婚姻關係，感情穩定的白羊座有懷孕的跡象，或是現在正在備孕中，或是收編浪浪，成為家中寵物。

面試運、考試運佳，在面試、考試宮位的天王星相位良好，面試新工作，會因為對最新的資訊特別敏銳，很快就收到錄取通知。某些白羊座目前正參加重要的國家考試，成績會超出預期的高，通過門檻，進入公務機關服務。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在財務宮位逆行，與太陽合相，由於信用卡超支過度，必須分期攤還。有投資習慣的白羊座，誤信小道消息，買到投報率不佳的標的，套牢在高點。

健康運方面，水星在疾厄宮位逆行，與太陽合相，當心病毒感染或著涼感冒，引發呼吸系統不適。某些痼疾會在此時復發，經常需要跑醫院復健與回診。並注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀千萬不要大意。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，水星在感情宮位逆行，與太陽合相，和前任情人決定復合，破鏡重圓。感情穩定的金牛座，對於兩人的未來反覆糾結，最近會下定決心和對方走入婚姻關係。

工作運方面，金星在工作宮位逆行，辦公室或工作場所正在整修，暫時休假，可悠閒一陣子。某些金牛座目前待業中，會想休養生息一段時間，再找適合自己的職務。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星與木星呈現合相，鄰居在整修房子，環境弄得亂七八糟，每天被噪音吵得不得安寧。這段時間需注意電器爐火的使用，並當心門戶安全，以免宵小闖入。

健康運方面，金星在健康宮位逆行，某些痼疾不斷復發，需要常常跑醫院回診與復健，同時當心病毒感染或著涼感冒，引發喉嚨發炎、失聲。一旦生病，需要花很長的時間治療。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛、子女宮位逆行，曾經喜歡的對象再度出現在你的生活圈中，可望與對方再續前緣。某些雙子座會遇到與過去離世的寵物長得很像的毛小孩，會收養牠為家中一份子。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、海王星相位良好，會受到年長著的提拔，擔任很重要的位置。某些雙子座會遇到刀子口、豆腐心的貴人，提醒你一些事情，可使你躲過很多災厄。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，與太陽合相，工作便宜行事，出了大包，紙包不住火，需要承擔一些責任。某些雙子座職場重要的電子器材故障，需要維修或換新，會被檢討操作時是否有人為疏失。

交通運方面，火星與木星合相在交通宮位，出遠門前請先檢查交通工具的狀況，包括行車記錄器，在外地容易與人發生行車糾紛，必須釐清責任歸屬。同時被開罰單的機率較高，這段時間需特別注意交通安全。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，水星在戀愛、子女宮位逆行，與太陽呈現合相，會在社群軟體發現曾經喜歡的人，會利用網路通訊，與對方再續前緣。某些巨蟹座則是會收養新的寵物，花色與過去離世的寵物一模一樣。

家宅運方面，金星在家宅宮位逆行，家中會需要重新粉刷、修繕，把壞掉的傢俱換新，目前還在整修階段，會暫時居住在旅店一陣子，每天過得像在渡假，享受被人服務的待遇。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與木星齊聚在金錢宮位，有一筆支出十分龐大，可能需要分期付款支付。某些巨蟹座則是會有預期外的開銷，金額不少，必須解除定存，或是賣掉部分投資商品才夠支付。

工作運方面，土星與海王星齊聚在志業宮位，目前正在工作轉型的陣痛期，必須累積許多履歷或作品，才能跳槽到想發展的領域。但未來前途茫茫，對自己很沒信心。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在人際關係宮位的天王星與在感情宮位的冥王星相位良好，以及海外宮位的海王星有良好連結，和認識很久的朋友日久生情，雙方互訴衷曲，兩人會試著正式交往看看。單身的獅子座，被異國桃花追求，感覺受寵若驚。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與海外宮位的海王星有良好連結，經常需要與海外人士交流，語言能力進步，並交到很好的朋友。某些獅子座則是在異國受到當地人熱情款待，覺得很感動。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，與太陽合相，大型家電在此時故障，必須換新了。某些獅子座的居住空間，許多管線年久失修，有漏水的現象，需要全面檢查與修復。

健康運方面，火星與木星合相在命宮，每天都十分忙碌，身體有些過勞。火氣較大，容易嘴破、或是長痘痘，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

處女座：

整體運勢

工作運佳，在工作宮位的冥王星與在志業宮位的天王星有良好連結，堅持工作執行的原則，受到上司的讚賞，獲得更多重視。某些處女座即便在紛亂的環境下，也能把工作執行完美，工作能力倍受肯定。

金錢運方面，土星與海王星齊聚在財務宮位，某筆債務分期付款清償，日後經濟狀況會寬鬆一些。有投資習慣的處女座，投入很久的標的，開始有一點點起色，財富至少有增加。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位逆行的水星與太陽呈現合相，交通工具故障頻頻，經由檢查會發現自己有些駕駛習慣導致車輛磨損過度。當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，這段時間需特別注意安全。

旅遊運方面，在旅遊宮位逆行的水星與太陽呈現合相，外出需注意交通接駁與航班資訊，容易受困在人生地不熟的地方求助無門。或是因為各種證件、票券忘記帶在身上，想去的景點無法進入，十分扼腕。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮逆行，會在特殊的場合巧遇曾經喜歡的人，對他的好感一直餘情未了，可望再續前緣。某些天秤座則是會邂逅讓你一見鍾情的人士，雙方像是前世就認識，會很快陷入熱戀狀態。

人際關係方面，火星與木星合相在人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，在一些場合會認識許多有名的人士。某些天秤座與朋友有點不愉快，但對方釋出善意，兩人言歸於好。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位逆行的水星與太陽呈現合相，帳戶因為一些問題被凍結，必須親自跑金融機構辦理一些手續，才可解鎖。這段時間容易遺失錢包或貴重物品，並要當心信用資料被盜用。

健康運方面，金星在命宮逆行，會有一些痼疾在此時復發，需要不斷到醫院回診、復健。當心病毒感染，或著涼感冒，引發喉嚨發炎或失聲，一旦生病了，需要花較長的時間治療才能痊癒

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，水星在命宮逆行，與太陽合相。同時金星在心靈宮位逆行。在社群媒體看到過去喜歡的人的近況，會想試著聯絡看看，對方會很大方回應你，兩人可望再續前緣。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，突然發現長輩留下的古硬幣，價值不斐，兜售出去可賺到不少錢。有投資習慣的天蠍座，在市場下行的時期，操盤得宜，依然能獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與木星合相在志業宮位，工作量龐大，每天都需要加班，身體感到過勞。某些天蠍座的職場不太安寧，好幾個派系在鬥爭，你必須維持中立，否則容易捲入糾紛中。

健康運方面，水星在命宮逆行，與太陽呈現合相，當心病毒感染，或著涼感冒，容易引發呼吸系統不適。並有舊疾復發的現象，需要不斷跑醫院回診、復健。一旦生病，需會花很長的時間治療才能康復。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位逆行，打開很久沒用的電子信箱，會發現老朋友曾透過mail試圖聯絡你，此時和好朋友終於能聯繫上，許多當時的回憶湧上心頭。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會挑戰較為困難的旅行方式，到很難抵達的地方朝聖，或是攀登難度較高的山嶽，達成目標之後，會十分有成就感，路程也比想像中順利。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚戀愛、子女宮位，陷入遠距戀情，兩人無法天天見面，會覺得空虛寂寞。某些射手座則是在一段不對等的關係中失去自我，以為賣掉了自由，就能獲得幸福。

學業運方面，在學業宮位的木星與火星呈現合相，功課太多，在期限內根本做不完，每天都在跟論文或報告奮戰。某些射手座最近與教授關係緊繃，會萌生至轉換科系、休學的想法。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係逆行的水星與太陽呈現合相，重新回歸某個團體，大家依然熱情歡迎你回來，覺得很開心也很感動。某些摩羯座會巧遇很久不見的朋友，雙方交換聯絡方式，兩人關係又再度熱絡起來。

本週須注意的部分

工作運方面，金星在志業宮位逆行，職場目前在維修一些設備，或是重新整頓辦公空間，許多事務暫時只能放著不處理，看似悠閒，但對於累積一堆文件感到焦慮。

金錢運方面，木星與火星齊聚在財務宮位，信用資料似乎外洩，有不明原因的刷卡紀錄，使你必須停卡，暫時只能使用現金，很不方便。有投資習慣的摩羯座，儘管帳面還有盈餘，但市場走勢不佳，需設下停損點，免得本金虧掉。

健康運方面，木星與火星齊聚在疾厄宮位，盡量不要熬夜、過度飲酒，造成肝臟負擔，許多器官也會因此發炎，嚴重的話甚至需要動手術治療。並當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。同時注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星、火星呈現合相，同時在戀愛宮位的天王星相位良好，與喜歡的人發生親密關係，閃電交往，跌破眾人眼鏡。某些水瓶座陷入較前衛的戀情中，不想顧及世俗眼光，也要愛下去。

本週須注意的部分

遠行運方面，金星在遠行宮位逆行，這段時間盡量不要到海外旅行遊玩，容易遇到不愉快的事件，或是因為交通問題受困在人生地不熟的地方，叫天不應，叫地不靈。

工作運方面，在工作宮位逆行的水星與太陽呈現合相，辦公室重要的電子器材故障維修，很多文件無法處理。某些水瓶座這段時間工作出錯率高，雖然都是些小問題，但會覺得自己很無能。

學業運方面，金星在學業宮位逆行，最近論文或是報告的進度會比較緩慢，很多資料尚未收集齊全，必須要有耐心的採樣，才能做出成果。某些水瓶座則是指導教授出國，沒時間一起研討專題，無法做功課。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星與火星呈現合相，在有限的時間內，可火速把許多文件全都完成，工作能力受到肯定。某些雙魚座短期內終於把堆積如山的事務都處理完畢，效率極佳。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星在財務宮位逆行，收到一筆以支票支付的報酬，雖然面額很高，但要兌現的時間卻要等很久。有投資習慣的雙魚座，儘管投資標的有所成長，不過這些資金完全不能動用，生活依然必須省吃儉用，經濟狀況不寬裕。

遠行運方面，水星在遠行宮位逆行，與太陽合相，到異地旅行，交通發生一些狀況，使你受困在人生地不熟的地方，動彈不得，整個行程也因此泡湯。某些雙魚座則是忘了帶一些重要的證件，導致計畫生變。

健康運方面，金星在疾厄宮位逆行，當心病毒感染，或著涼感冒，引發喉嚨發炎或失聲，一旦生病了，需要花較長的時間治療才能痊癒。某些痼疾在此時復發，需要不斷到醫院回診、復健。

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