11月五大星座氣勢如虹！處女準備升官、第一名幸運之神降臨「順起來」

命理師小孟老師臉書影片分享，11月有五個星座走大運，氣勢如虹，一定要好好把握，快看看有你嗎？

第五名 牡羊座

土星落入命宮，11月常常會覺得有點壓力，但是只要能克服，好好完成每一天工作，下半月好運就報到。

工作運勢：4顆星

愛情運勢；4顆星

幸運色：棕色

貴人：處女

小人：處女

第四名處女座

本月是職場大紅人，工作容易受到關注，本月建議多展現能力，有可能因為出色表現而升遷。

工作運勢：5顆星

愛情運勢；5顆星

幸運色：紫色

貴人：金牛

小人：天蠍

第三名 天秤座

金星加持命宮，大家會有好印象，工作上也常常有貴人幫忙，如果想要換工作的話，11月也是好時機。

工作運勢：5顆星

愛情運勢；5顆星

幸運色：黑色

貴人：雙子

小人：天秤

第二名 射手座

工作上很適合多進修，能提升實力。想換工作也有機會，在團體中很受歡迎，也容易抽到大獎。

工作運勢：5顆星

愛情運勢：5顆星

幸運色：橙色

貴人：牡羊

小人：處女

第一名 雙子座

本月工作事情變多，也會比較累。但幸運之神特別降臨，做什麼事情都很順利。

工作運勢：5顆星

愛情運勢：5顆星

幸運色：藍色

貴人：射手

小人：天秤

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