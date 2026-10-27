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11月4生肖財運旺！鼠賺錢信手拈來、第一名正財偏財雪片飛來

聯合新聞網／ 文／趨勢專家小孟老師
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

時間馬上來到11月，命理師小孟老師分享四大生肖將會財運超旺，人脈通錢脈，讓人羨慕不已，快看看你是不是幸運兒吧。

TOP 4 虎

你的財富完全是靠著「好人緣」堆疊出來的，只要繼續保持你那溫暖大方的招牌笑容，各種貴人就會主動把鈔票雙手奉上，人脈變金脈的最佳代表就是你啦！

TOP 3 鼠

11月對你來說，賺錢就像是在玩一場有趣的破關遊戲，靠著靈活的思路與絕佳的運氣，各種意想不到的偏財就這樣輕鬆落入你的口袋，真的會讓旁人看得牙癢癢的！

TOP 2 豬

屬豬你的正財運旺到讓人羨慕，這一切完全沒有任何運氣成分，全憑你自己穩紮穩打的硬實力。看著存摺裡不斷攀升的數字，那種踏實的成就感，絕對是你這個月最棒的禮物！

TOP 1 狗

你的賺錢動力在11月達到巔峰，因為你非常清楚自己要什麼，那種勢如破竹的氣勢，讓正財與偏財就像說好了一樣，爭先恐後地塞進你的錢包裡，堪稱是本月最強的超級大贏家。

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 財富

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