周六萬聖節…命理師罕見呼籲節制 示警「1物」不要扮

10月31日（六）是萬聖節，但命理師柯柏成示警，日常拜拜求平安，過節卻刻意追求陰森血腥，就民俗上帶有象徵意義。過節可以熱鬧，也要節制，想同樂能扮可愛造型，勿盲從弄成恐怖片主角，更要警惕血的教訓，勿讓梨泰院悲劇重演。

柯柏成指出，今年萬聖節恰逢周六，街頭已見南瓜與骷髏等擺設，孩子們準備變裝拿糖，大人們也忙著約派對，節日氣氛濃厚，但或許該先停下來思考文化反差，對比中元節，許多人在農曆七月戰戰兢兢，諸多避諱，卻在外國人的鬼節狂歡。

而萬聖節（Halloween）源自愛爾蘭古老的薩溫節（Samhain），本是季節交替、紀念亡者與祈求家宅平安的嚴肅日子。但因商業包裝，成了全民變裝狂歡的盛會，才過完中元鬼節的我們也要全盤接收，興致勃勃把自己打扮成血腥鬼怪嗎？

他進一步表示，日常拜拜求吉祥平安，過節時刻意追求陰森與血腥，但從傳統民俗「取象」角度來看，言行、穿著與環境都帶有象徵意義，因此若是想帶孩子同樂，選擇可愛造型或角色同樣能達到效果，毋須盲從西方文化弄得像恐怖片主角。

過節貴在「知止」與「分寸」，「不給糖就搗蛋」只是節日玩笑，家長應機會教育孩子基本禮貌，收到糖說謝謝；若未準備，也不吵鬧打擾，更別把嚇人當成好玩。活動要有規矩，花費要有分寸，量力而為，該停當停，更不能危害到他人安全。

柯柏成說，過節可以熱鬧，也要懂得節制，必須注意安全隱患，警惕血的教訓，勿忘2022年韓國梨泰院在萬聖節前夕發生嚴重踩踏悲劇，參加活動務必先看清緊急出口，看見塞滿人潮別再盲目往裡鑽，拿糖與拍照都不值得拿生命安全去賭。

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圖為2025年萬聖節在台北市士林的「天母搞什麼鬼」活動。記者邱德祥／攝影