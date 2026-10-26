快訊

「晶圓廠打工人的一天」遊戲紅到海外！玩家實測工程師日常 崩潰喊：根本監獄

日本前首相福田康夫逝世！享壽90歲 曾創父子兩代任日相歷史

高雄長庚名醫上班突倒下！葉克膜搶救仍不治 年僅45歲留稚兒

聽新聞
0:00 / 0:00

4生肖熬出頭！11、12月迎財運高峰 貴人相助、好消息不斷

聯合新聞網／ 綜合報導
進入11月至12月，屬牛、屬虎、屬猴、屬豬的人，有望迎來不同形式的好消息。圖／AI生成
進入11月至12月，屬牛、屬虎、屬猴、屬豬的人，有望迎來不同形式的好消息。圖／AI生成

進入年底，最讓人期待的，莫過於那些懸在心裡的事情終於有了結果，更重要的是知道該如何把握機會。搜狐網分享，進入11月至12月，屬牛、屬虎、屬猴、屬豬的人，有望迎來不同形式的好消息，有人等到遲來的回報，有人終於不必再獨自承擔，也有人意外發現，過去的付出早已悄悄累積成福氣。

屬牛│努力被看見 等待已久的事情有了回音

屬牛的人做事向來認真，遇到問題總想辦法處理妥當，即使反覆修改、花費不少時間，也很少把辛苦掛在嘴邊。只是埋頭做事久了，難免會覺得自己的付出沒有被看見。到了年底，這樣的情況有望出現轉變，過去遲遲沒有消息的合作，可能終於有了答覆；曾經完成的工作，也可能因為後續需要，再次受到重視。

特別值得期待的是，貴人可能不是突然出現的陌生人，而是過去就認識你、知道你做事可靠的人。當對方再次遇到難題，腦海中浮現的可能就是你的名字。這份信任，正是屬牛人長年累積下來的成果。

財運方面，除了工作上的回報，也可以期待遲來的獎勵或額外收穫。對屬牛的人來說，年底的好消息未必轟轟烈烈，而是終於有人記得你曾經做過什麼，讓過去那些不曾被看見的辛苦有了意義。

屬虎│擺脫忙亂重新出發 終於能照自己步調做事

屬虎的人習慣在遇到問題時挺身而出，別人覺得棘手的事情，你往往會先想辦法處理。只是，能扛事不代表不會累。這一年若總是被繁瑣工作牽著走，明明有想法卻受到限制，甚至連喘口氣的時間都沒有，內心的疲憊恐怕只有自己最清楚。

進入11月至12月，屬虎人值得期待的，是終於遇到能夠並肩合作的人。可能是有人願意相信你的判斷，讓你負責真正擅長的事情；也可能是在工作一團亂時，有人及時補上缺口，不再讓所有壓力都落在你身上。當合作逐漸有了默契，原本讓人煩躁的事情，也有機會重新步上軌道。

財運方面，隨著工作進展與合作機會增加，收入也可能迎來新的發展。對屬虎的人而言，這份福氣不只是多賺一筆錢，更是終於有人理解你的難處，讓你不用每次都靠自己撐過去，也能重新找回做事的衝勁。

屬猴│過去學的本事突然派上用場 興趣可能帶來收穫

屬猴的人好奇心強，平時喜歡接觸新事物，看到有趣的技能就想學，遇到問題也常能想到別人沒注意到的解法。只是這些興趣與經驗看似零散，當下未必能帶來什麼好處，甚至連自己都不確定究竟有什麼用。

到了年底，屬猴人可能迎來意想不到的時刻。別人正為一個問題傷腦筋，你卻剛好知道解決方法；朋友臨時需要幫忙，你過去整理的資料竟然派上用場。原本只是隨手學習、順便累積的經驗，可能因此讓別人重新認識你的能力，甚至成為新的合作契機。

財運上的驚喜，也可能來自這些原本沒特別放在心上的事情。過去培養的興趣有了展示機會，偶爾幫忙處理的事情也可能換來報酬。對屬猴的人來說，所謂意外之財，不一定是憑空得到一筆錢，而是某天突然發現，原來以前花過的心思，真的能在需要時帶來收穫。

屬豬│人情溫暖回到身邊 平凡日子也有值得開心的事

屬豬的人待人親切，重視人情，也習慣照顧身邊的人。朋友有心事，你願意耐心聽完；家人需要幫忙，你也常常二話不說就伸出援手。只是輪到自己遇上煩惱時，反而不太願意開口，總覺得沒必要讓別人擔心，便默默把事情放在心裡。

進入11月至12月，屬豬人有望感受到平時累積的人情回應。可能是家人突然記得你曾經提過的小願望，也可能是朋友察覺你最近疲憊，主動關心近況。當你以為只能自己消化煩惱時，卻有人願意陪你聊聊，或替你分擔一件事情，這些看似平凡的舉動，都能讓心情重新亮起來。

貴人也可能帶來實際的幫助，例如有人替你留意到合適的機會，或在你猶豫時陪你梳理想法。財運方面，熟人介紹的合作或額外收入，也可能成為生活中的小驚喜。不過，對屬豬的人而言，最珍貴的福氣或許不是突然變得多有錢，而是在辛苦了一整年後，終於感受到自己也有人疼、有人惦記，日子過得更安心。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 貴人 財運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

3生肖逆風翻身！2027起走3年大運 阻礙鬆動、財富貴人都來了

2027年「四星座」貴人臨門！左右逢源、遇難題總有人拉一把

2026霜降12生肖運勢出爐！虎鼠龍牛豬財運最旺　貴人、事業迎好運

看似低調其實超聰明！4星座11月財運大爆發 有望悄悄變有錢

相關新聞

11月桃花升溫！3星座和曖昧對象有戲 固定見面有望牽手脫單

有些感情不是突然告白才開始，而是見面的次數越來越頻繁，原本只是偶爾聊天，後來變成固定約吃飯、一起散步，甚至開始期待下一次見面。搜狐網分享，進入11月，雙魚座、牡羊座、天蠍座的感情有望逐漸升溫，曖昧對象不再只是偶爾出現，而是慢慢融入生活。當見面成為習慣，彼此的心意也可能越來越明朗，單身的人不妨留意身邊那個總是找機會靠近你的人。

4生肖熬出頭！11、12月迎財運高峰 貴人相助、好消息不斷

進入年底，最讓人期待的，莫過於那些懸在心裡的事情終於有了結果，更重要的是知道該如何把握機會。搜狐網分享，進入11月至12月，屬牛、屬虎、屬猴、屬豬的人，有望迎來不同形式的好消息，有人等到遲來的回報，有人終於不必再獨自承擔，也有人意外發現，過去的付出早已悄悄累積成福氣。

1026-1101「血型+生肖」財運TOP5！這5組人身價看漲、荷包進帳

萬聖節快到了，與其煩惱要扮什麼鬼，不如來關心一下自己的荷包有沒有搞鬼！進入十月底、十一月初的交界，市場上的資源正在悄悄重新分配。這幾天，有些人的專業技能剛好對準了市場缺口，完全不需要苦苦推銷，客戶就會主動帶著預算找上門。想知道自己是不是這波低調贏家？快來看看這份最新出爐的榜單，或許你的好日子已經悄悄開局了！

1026-1101唐綺陽星座運勢週報：牡羊遇強敵激勵 雙子桃花朵朵開

本週太陽進天蠍，理財與權力相關議題成為關注焦點。金星逆行天秤，重新檢視關係的價值，從中尋求公平或好聚好散。水逆趨近太陽，直面內心真正感受，塵封的舊傷再次見光，迎向重生的機會，故人與往事也將再度浮現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。