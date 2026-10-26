1026-1101「血型+生肖」財運TOP5！這5組人身價看漲、荷包進帳

萬聖節快到了，與其煩惱要扮什麼鬼，不如來關心一下自己的荷包有沒有搞鬼！進入十月底、十一月初的交界，市場上的資源正在悄悄重新分配。這幾天，有些人的專業技能剛好對準了市場缺口，完全不需要苦苦推銷，客戶就會主動帶著預算找上門。想知道自己是不是這波低調贏家？快來看看這份最新出爐的榜單，或許你的好日子已經悄悄開局了！

TOP 5：血型A型 + 生肖屬虎

本週A型屬虎的朋友，這幾天你們的市場敏銳度極佳，只要稍微調整一下工作節奏，就能精準切中客戶的隱性需求。每天頂著烈日指導學員的「大型重機考照教練」，近期你把繁瑣的駕駛步驟化為好記的口訣，讓新手上路零失誤，駕訓班的指定報名電話接不完，老闆直接發放豐厚的激勵獎金；窩在工作室調配氣味的「獨立香氛蠟燭調香師」，你結合秋冬木質調的新商品，意外被知名生活雜誌跨頁推薦，官網庫存不到半天就被狂熱粉絲掃蕩一空；拖著行李箱到處評分的「飯店神秘客」，你犀利又中肯的評鑑報告，幫連鎖集團揪出了服務死角，高層不僅對你刮目相看，更奉上極為優渥的專案顧問費。這組的朋友，請盡情發揮你的觀察力，看準痛點下手就能把好運變現。建議出門前，把皮夾裡的發票和收據整理乾淨，俐落的空間能幫你理清思緒，做出最明智的理財決策！

TOP 4：血型B型 + 生肖屬牛

本週B型屬牛的朋友，你們近期的努力終於來到開花結果的時刻，各方資源都開始向你靠攏。拿著彎管與冷卻液反覆測試的「電競主機水冷改裝師」，你極具科技感的發光管線設計，在遊戲圈引發熱烈討論，好幾位實況主砸下重金只求你排程幫忙組裝；每天跟泡棉與石膏為伍的「劇組特殊道具製作師」，你逼真到讓人驚嘆的微縮模型，讓美術指導大為滿意，不僅尾款結清得無比爽快，還順帶把下一部大片的製作約也簽給你；替客戶解決空間焦慮的「居家動線收納顧問」，你把雜亂無章的豪宅客廳瞬間變成樣品屋等級，雇主開心之餘更直接多匯了一筆款項當作額外打賞。這組的朋友，只要拿出真本事，市場絕對會給你對等甚至超乎預期的實質肯定。建議上班前，給自己預留五分鐘喝杯無糖黑咖啡，沉穩的苦甜味能幫你穩定一整天的決策品質！

TOP 3：血型AB型 + 生肖屬龍

本週AB型屬龍的朋友，這陣子你的提案與創意，剛好完美迎合了當下的市場熱度，許多原本還在觀望的合作案，都會在這幾天順利推進。在軟墊上又跳又唱的「幼兒律動體操老師」，你充滿感染力的帶動方式，讓平常不受控的小孩乖乖聽話，家長們看了大為感動，爭相揪團包下你的週末時段；拿著鑷子屏氣凝神的「昆蟲標本藝術家」，你將甲蟲羽翼展開的最美瞬間定格，這份細膩的工藝被國外畫廊相中，直接以高價全數收購你的年度系列作；每天專注於火候變化的「獨立咖啡烘豆師」，你最新烘焙出的特殊果香豆，在國際評鑑上拿下高分，各家咖啡廳爭搶進貨，批發訂單接到手軟。這組的朋友，趁著這波順風，勇敢把你的創意推向大眾視野吧。建議挑選一件剪裁俐落的深色外套作為今日穿搭，專業的氣場，會無形中提升客戶對你的信任感，促成更多好訂單！

TOP 2：血型O型 + 生肖屬豬

本週O型屬豬的朋友，近期你的專業價值正在被更多人看見，那些需要高度專注與特殊技能的任務，將為你帶來極為豐厚的報酬。戴著耳機在國際場合神經緊繃的「視訊會議同步口譯員」，你零時差又精準的專業翻譯，成功促成了一筆跨國大生意，科技公司老總為了答謝，私下包了個極度厚實的感恩紅包給你；穿梭在遊艇碼頭的「重型帆船駕駛教練」，趁著秋日海象平穩，你規劃的出海體驗課在網路上引爆話題，預約名額瞬間額滿，光是教學費就讓你收入大增；拿著放大鏡專注保養的「復古留聲機維修技師」，你讓一台發不出聲音的百年古董重新唱出悠揚樂曲，藏家除了感動，更是直接豪邁地開出天價顧問費把你長期簽下。這組的朋友，你的稀缺技能就是最好的個人品牌，請自信地展現光芒。建議在辦公桌上，放一本你最喜歡的行業雜誌或書籍，隨時翻閱能為你帶來突破性的提案靈感！

TOP 1：血型B型 + 生肖屬羊

本週B型屬羊的朋友，你們這幾天的努力與回報將呈現最完美的正比，甚至連一些無心插柳的小計畫，都能帶來意想不到的金錢收益。絞盡腦汁設計機關的「密室逃脫謎題工程師」，你最新開發的驚悚解謎主題，把玩家嚇得又哭又愛，場館業績跟著翻倍成長，老闆樂得直接把淨利撥出一大塊給你當分紅；拿著小木槌微調配重的「高爾夫球桿客製師」，你精準的調校讓職業選手在比賽中揮出奇蹟般的好球，對方拿下冠軍後直接把大筆獎金跟你分享；每天拿著小鏟子撥弄土壤的「多肉植物微型造景師」，你充滿禪意的盆栽設計被知名建商看上，一口氣訂購了上百盆作為VIP交屋禮，驚人的營業額絕對讓你相當滿意。這組的朋友，現在正是你大放異彩的時刻，請毫無顧忌地擁抱這波順遂的發展吧。建議睡前把隔天要穿的衣服先整理平整，無皺褶的完美細節，能讓你一開工就展現無可挑剔的說服力！

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