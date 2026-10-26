快訊

明開工東北季風增強…周六再一波 桃園以北轉雨

罕病困境…出生15天癲癇 跨國求藥耗半年

聽新聞
0:00 / 0:00

1026-1101唐綺陽星座運勢週報：牡羊遇強敵激勵 雙子桃花朵朵開

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽。 聯合報系資料照
唐綺陽。 聯合報系資料照

唐綺陽星座運勢週報10/26-11/1】

重要星象：太陽進天蠍、金星逆行天秤、水逆趨近太陽

本週太陽進天蠍，理財與權力相關議題成為關注焦點。金星逆行天秤，重新檢視關係的價值，從中尋求公平或好聚好散。水逆趨近太陽，直面內心真正感受，塵封的舊傷再次見光，迎向重生的機會，故人與往事也將再度浮現。

十二星座個別影響

處女：工作展望需要微調，感情適合商討未來

魔羯：事業機會應再觀察，感情要更謹慎評估

水瓶：事業規畫要停看聽，感情勿急著下定論

雙魚：資源未到位需等待，感情先暫緩再評估

牡羊：遇強敵激出好表現，感情應多積極溝通

天秤：工作在差錯中修正，感情頗受舊事煩擾

天蠍：職場上多點包容心，感情當心陷進回憶

射手：遇阻礙平常心以待，感情能看見另一面

金牛：工作獲得勝利肯定，感情有自信桃花

雙子：善用人脈事業順利，桃花朵朵開機會多

巨蟹：女性貴人協助破圈，感情散發自信魅力

獅子：女貴人帶來資源，感情玩樂中展現魅力

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

編輯推薦

星座運勢 唐綺陽 桃花

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

天生自帶強運！「4星座」命好旺到擋不住 靠實力讓日子越過越富足

不黏人反而更迷人！這4星座獨立又清醒 懂留空間讓感情更長久

越愛請客越容易招財？命理師揭「富足心態」：貴人、賺錢機會跟著來

4生肖11月迎好運！屬兔、虎愛情甜蜜 這生肖工作卡關有望突破

相關新聞

罕病困境…出生15天癲癇 跨國求藥耗半年

「不求健保給付，只希望孩子需要的藥，能夠合法、穩定地取得。」兩歲多「蘇打餅」出生半個月時因臉部漲紅及呼吸困難而輾轉就醫，直到反覆癲癇，基因檢測確診罕見「早發性癲癇腦病變第五十三型」，國內並未引進頑固性癲癇幼兒液劑用藥，跨海求藥近半年，這才取得藥物。

明開工東北季風增強 周六再一波 桃園以北轉雨

今天是光復節連假收假日，明天上班上課，東北季風增強，迎風面北部、東北部轉雨降溫；周六再一波微弱東北季風增強快閃，要注意適時增添衣物。

罕病全台僅一例 家屬求醫遇3大難題

尚未列入政府公告的極罕見疾病患者求醫之路艱辛，專家指出，這類個案不僅面臨診斷困難、缺乏治療經驗等挑戰，還因未取得重大傷病資格，承受沉重醫療負擔。即使國外已有藥物，常因為台灣市場太小、藥廠不願意引進而無藥可用，陷入了「明知有治療藥物、卻買不到、用不到」困境。

醫師：罕病兒童用藥 有很大改善空間

罕見疾病兒童求醫路之漫長，台灣小兒神經醫學會名譽理事林光麟表示，抗癲癇藥物雖有近三十種，但台灣目前並無專用於新生兒及吞嚥能力功能較差的幼兒病童的液劑或特殊劑型，如將成人錠劑切片、分片或磨粉服用，確實可能影響療效，不利於治療。

收假日疏運 高鐵出動逾百班列車

今天是光復連假收假日，高鐵預估下午二時至晚間九時為尖峰時段，全天開出逾一百班北上列車，另規畫八班台中站發車的北上列車，擴大自由座車廂配置數至九節，紓解人潮；國道估北返車潮湧現，車流量增一點二倍，國五建議早上九時前出門，省道則需注意十三個壅塞路段。

暌違4年 華航重返俄羅斯領空

俄烏戰爭爆發以來，台灣國籍航空繞避俄羅斯領空飛行。華航一架桃園飛往羅馬ＣＩ七五航班昨凌晨卻採北線航路，重新飛入俄羅斯空域，為近四年多來，台灣民航機首度重返俄羅斯航路。學者分析，冬季採北航路飛行，單趟可望節省四十分鐘至一小時。至於國籍航空是否逐步恢復俄羅斯航路，華航暫無回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。