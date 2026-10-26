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1026-1101唐綺陽星座運勢週報：牡羊遇強敵激勵 雙子桃花朵朵開
【唐綺陽星座運勢週報10/26-11/1】
重要星象：太陽進天蠍、金星逆行天秤、水逆趨近太陽
本週太陽進天蠍，理財與權力相關議題成為關注焦點。金星逆行天秤，重新檢視關係的價值，從中尋求公平或好聚好散。水逆趨近太陽，直面內心真正感受，塵封的舊傷再次見光，迎向重生的機會，故人與往事也將再度浮現。
十二星座個別影響
處女：工作展望需要微調，感情適合商討未來
魔羯：事業機會應再觀察，感情要更謹慎評估
水瓶：事業規畫要停看聽，感情勿急著下定論
雙魚：資源未到位需等待，感情先暫緩再評估
牡羊：遇強敵激出好表現，感情應多積極溝通
天秤：工作在差錯中修正，感情頗受舊事煩擾
天蠍：職場上多點包容心，感情當心陷進回憶
射手：遇阻礙平常心以待，感情能看見另一面
金牛：工作獲得勝利肯定，感情有自信桃花旺
雙子：善用人脈事業順利，桃花朵朵開機會多
巨蟹：女性貴人協助破圈，感情散發自信魅力
獅子：女貴人帶來資源，感情玩樂中展現魅力
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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