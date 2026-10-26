1026-1101唐綺陽星座運勢週報：牡羊遇強敵激勵 雙子桃花朵朵開

罕見疾病兒童求醫路之漫長，台灣小兒神經醫學會名譽理事林光麟表示，抗癲癇藥物雖有近三十種，但台灣目前並無專用於新生兒及吞嚥能力功能較差的幼兒病童的液劑或特殊劑型，如將成人錠劑切片、分片或磨粉服用，確實可能影響療效，不利於治療。

2026-10-26 00:09