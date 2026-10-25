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4生肖11月迎好運！屬兔、虎愛情甜蜜 這生肖工作卡關有望突破

聯合新聞網／ 綜合報導
進入11月，屬兔、屬虎的人感情有望更順利。圖／ingimage
進入11月，屬兔、屬虎的人感情有望更順利。圖／ingimage

11月即將到來，哪些生肖有望迎來好運？根據《搜狐網運勢專欄指出，4個生肖值得關注，包括兔、馬、牛、虎。其中，屬兔、屬虎的人感情有望更順利，屬馬、屬牛的人則可能在工作與人際合作上迎來新契機。

生肖兔：桃花運升溫 感情更加穩定

屬兔的人進入11月，感情有望迎來好消息。過去挑選伴侶時，可能過度在意細節，甚至因為對方的小缺點而猶豫不決。其實，比起甜言蜜語，願意記住生活習慣、遇到問題主動溝通的人，更值得珍惜。

只要雙方願意坦誠表達需求、互相體諒，感情就有機會持續升溫，也能在伴侶面前自在做自己。

生肖馬：工作表現亮眼 有望爭取更好待遇

屬馬的人向來行動力強，面對突如其來的任務或合作機會，往往能迅速掌握狀況、採取行動。

進入11月，這份執行力有機會成為職場優勢，尤其遇到符合自身專長的專案，更值得積極爭取。不過，接下工作前仍要確認內容、責任分工及報酬，才能讓付出的努力獲得合理回報。

生肖牛：突破工作瓶頸 合作帶來新轉機

屬牛的人做事踏實，遇到困難習慣靠自己解決，即使不熟悉，也願意花時間學習。

不過，凡事親力親為，反而容易讓自己疲憊不堪。11月不妨調整做事方式，遇到需要他人配合的問題，主動尋求協助、釐清分工，原本停滯不前的事情，就有機會找到突破口。

生肖虎：桃花運看漲 學會體諒感情更甜蜜

屬虎的人在感情中相當主動，喜歡一個人時，往往會積極安排約會、照顧對方，但有時太有主見，反而忽略伴侶的感受。

11月想讓感情更順利，關鍵在於學會傾聽。無論約會安排或生活中的決定，都可以多詢問對方意見，減少單方面主導。只要在熱情之外多一點體貼，雙方就有機會更加親近，讓感情穩定發展。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 愛情 工作 運勢 搜狐網

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