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年底事業逆風翻盤！3星座熬過工作瓶頸 有望升遷加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網指出，有3個星座在年底最後2個月有望迎來事業轉機，過去累積的經驗與努力有機會逐漸展現成果，工作上的停滯也可能出現突破。示意圖／AI生成
搜狐網指出，有3個星座在年底最後2個月有望迎來事業轉機，過去累積的經驗與努力有機會逐漸展現成果，工作上的停滯也可能出現突破。示意圖／AI生成

隨著2026年即將進入尾聲，職場運勢也成為不少人關注的話題。《搜狐網》運勢專欄指出，有3個星座在年底最後2個月有望迎來事業轉機，過去累積的經驗與努力有機會逐漸展現成果，工作上的停滯也可能出現突破。

白羊座

白羊座的人，在職場常常全力投入，卻面臨長期卡關的窘境，導致焦躁與自我懷疑。不過，這個狀況將迎來轉機，年底應把衝勁轉化為具體行動，重新檢視停滯中的專案、找出問題並適時溝通，若有升職加薪的打算，也可整理過去主導的任務與解決難題的成果，主動表達未來規劃，將精力集中在值得的目標，減少無效內耗。

處女座

處女座的付出多藏在細節，但這些用心，往往不容易被注意。為了將這些幕後付出被看見，建議將「隱形貢獻」具體化，像是替團隊節省的時間、避免的失誤、優化的流程等，讓每一處改進的價值被看見。此外，要避免一味追求完美而拖延進度，需區分「完成」與「完美」，讓努力方向更明確。

水瓶座

水瓶座的人，在職場多次碰壁後可能有無力感，建議以實際成果證明想法，從小規模的改變著手，像是製作簡化流程的範本、整理清晰好用的資料版本，讓實物比口頭更具說服力。此外，若能多一些共情、顧及團隊接受難度，能讓提出的創意想法，更容易被接受。

《搜狐網》指出，想把握機會，除了持續精進能力，也得懂得展現成績、調整做事方式，才能讓實力獲得更多認可。3星座若能適時調整策略、掌握溝通節奏，年底有望為職涯開啟新的可能。

事實上，不少人在工作上遇到瓶頸，明明付出了不少心力，事情卻始終難以推進，收入也沒有明顯起色，難免讓人覺得有些鬱悶。本站曾報導，生肖牛、生肖猴、生肖雞的人，在秋季職場狀態可能逐漸出現變化，原本卡住的事情開始有進展，正職收入穩定之餘，也可能多出一些額外收穫。

星座 工作 加薪 升遷 職場

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