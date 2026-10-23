2026年第三波水逆來了！「影響最大的6個星座與避雷建議」仔細看

2026年第三波水逆於10月24日至11月13日來襲，全程落在深邃、敏銳且重視「信任與共有資源」的天蠍座，重點不只是以往水逆常見的溝通不良、行程延誤、3C故障等層面，更牽涉到人際信任、金錢往來、職場權力關係，以及那些長期被壓抑、始終沒有解決的問題。

來看看今年最後一波水逆影響最大的6個星座 ，以及給12星座的共通建議，趕快分享給你周圍的人。

●天蠍座

衝擊指數：★★★★★

影響層面：首當其衝的重災區，自我定位、溝通表達以及個人秘密容易被攤在陽光下。舊情人或過去沒處理好的舊帳可能重新浮現，容易因情緒敏感而過度反應。

避雷建議：

切忌翻舊帳或私下查前任訊息。

這段時間適合做「內在斷捨離」，把積壓已久的心結一次清空，避免在情緒上頭時做重大決定。

不要急著替別人的沉默下定論，與其猜測，不如直接溝通。

圖／記者陳立儀整理

●金牛座

衝擊指數：★★★★☆

影響層面：

考驗「親密關係與合作夥伴」， 溝通容易出現訊息落差或誤解，舊有的感情矛盾或合作合約條款可能需要重新談判。尤其是長期沒有說出口的不滿，很容易在這段期間浮上檯面。

避雷建議：

簽署合作契約、商業文件或牽涉到金錢分配與工作權責時，務必逐字確認，留下明確的書面記錄。

感情中避免冷戰或翻舊帳，保持透明溝通是關鍵。

遇到意見分歧時，試著放下非黑即白的判斷，保留彼此協商的空間。

圖／記者陳立儀整理

●獅子座

衝擊指數：★★★★☆

影響層面：

這段期間的考驗可能來自最熟悉的生活環境，包括家人之間的溝通、居住安排，以及工作與私人生活的平衡，容易出現家電故障、房屋修繕問題。職場上的表現也可能因家庭瑣事分心。

避雷建議：

預先做好備份與居家設備檢查。重要居家決策（如買房、搬家簽約）建議等順行後再定案。

與家人溝通多點耐心與聆聽，避免口角升級。

工作再忙，也要替自己保留真正休息的時間，不要讓疲憊成為情緒失控的導火線。

圖／記者陳立儀整理

●水瓶座

衝擊指數：★★★☆☆

影響層面：

工作計畫容易面臨進度延宕、來回修改或主管指令不明確的情況，可能需要重新檢視過去的決策、合作模式或長期目標。在公開發言、跨部門協調與重要專案上，應避免因溝通落差造成不必要的誤會。

避雷建議：

職場郵件與企劃書送出前務必二次檢查，重要檔案做好雲端備份。

面對變動保持彈性，若對現有工作產生不滿，適合重新盤點職涯方向，但不要只因一場爭執就衝動離職。

職場誤解應優先釐清事實，不要急著在情緒高點反擊。

圖／記者陳立儀整理

●巨蟹座

衝擊指數：★★★☆☆

影響層面：

最需要留意的是別讓過去的心結，影響現在的幸福。戀愛中容易陷入舊愛騷擾或情感內耗；財務方面則需注意投機性投資的風險，容易因情緒化消費或偏方而破財。

避雷建議：

遠離高風險投資與借貸行為。

面對感情危機保持理智，別讓過去的回憶影響當下的判斷。

別把所有人的快樂，都當成自己的責任，適時拒絕不合理的要求。

圖／記者陳立儀整理

●處女座：

衝擊指數：★★★☆☆

影響層面：

文件、合約、電子郵件或專案資訊容易出現疏漏；原本出於好意的提醒，可能因為措辭過於直接而讓同事或親友感到被批評。行程異動、交通安排或電子設備問題，可能打亂原本精密安排的時間表。

避雷建議：

重要文件與數位資料提前備份，寄送郵件前確認收件者、附件及內容。

行程安排預留緩衝時間，避免把每天的計畫排得過於緊湊。

不需要每件事都追求完美，適時接受變動，反而能減少不必要的壓力。

圖／記者陳立儀整理

●水逆期間12星座共通注意事項：

1. 感情別急著下結論，避免讓猜疑破壞信任。

2. 舊情人重新出現，別把懷念誤認成愛情。

3. 金錢往來要清楚，避免人情變成財務糾紛。

4. 說話留三分餘地，別讓情緒成為溝通的主角。

5. 重要合約仔細確認，重大決定別只憑直覺。

6. 保護個人隱私，秘密不一定需要公開。

7. 行程預留彈性，重要資料提前備份。

8. 重新整理生活，別讓過去困住未來。