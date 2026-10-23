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你懂怎麼拜拜嗎？命理師提醒4禁忌：過爐、進廟門很多人搞錯

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師王老師拍影片教大家如何正確拜拜。圖／AI生成
命理師王老師拍影片教大家如何正確拜拜。圖／AI生成

多數台灣人對於宗教信仰很虔誠，常常會到廟裡拜拜祈福，但你知道自己參拜的儀式或程序是否一定正確嗎？命理師王老師在臉書教大家正確的拜拜方式，包括哪一隻手上香、上幾支香、什麼方向過爐等等，提醒千萬別犯了大忌。

王老師在臉書粉專「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」拍影片解釋，許多人到廟裡拜拜時會拿護身符或招財物品過香爐，但是用哪一隻手、過爐方向可不能弄錯。有些人會用右手或逆時針方向來過爐，但這樣是錯誤的，正確應該是「左手順時針過爐3圈」。

其次，拿香拜拜是最基本也是必做的動作，但是香的數量不能搞錯。王老師說若拿偶數支的香（例如2支），一般是用來拜祖先或陰廟，拜神明則要拿奇數香（例如3支）。進廟時也要當心，除了中間大門以外，左右兩邊都各有一道門，千萬不能左進右出，也不可踩踏門檻，正確應該要從右邊進（龍邊）、左邊出（虎邊）。

最後是上香的動作，王老師說不可以一次上多柱香或用右手上香，而是應該要用左手上香，並且一次上一柱，順序則是先中、後右、再左依序插入。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

拜拜 陰廟 禁忌 命理師

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